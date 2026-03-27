Цена нефти Brent может вернуться к мартовскому пику на следующей неделе - "Велес Капитал"

Цена нефти Brent может вернуться к мартовскому пику ($119,50/барр.) на следующей неделе в случае эскалации ситуации на Ближнем Востоке, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Фьючерсы на нефть Brent после нисходящей коррекции устояли выше краткосрочной поддержки $93,50/барр. и готовы завершить неделю выше психологически важной отметки $100/барр., - прогнозирует эксперт. - Подобная динамика указывает на наличие у котировок базы для развития повышения вплоть до возвращения к мартовскому пику $119,50/барр. с ближайшими сопротивлениями на уровне $106,50/барр. и $112,50/барр. "Бычий" сценарий, вероятно, реализуется в случае эскалации ситуации на Ближнем Востоке, в частности, при возможном начале наземной операции США в Иране и вовлечении в конфликт других стран с перспективой дальнейших перебоев с поставками нефти".

Стабилизация ниже $93,50/барр., в то же время, на взгляд Кожуховой, может сопровождаться урегулированием ситуации и возможным заключением мирного соглашения между США и Ираном. "ОПЕК+ проведет очередное заседание 5 апреля и, вероятно, продолжит попытки сдержать рост цен поступлением дополнительного предложения, что, впрочем, вряд ли сможет остановить ралли при сценарии сохранения геополитической напряженности, а также повреждениях на нефтяных объектах самих стран-членов организации", - полагает эксперт инвесткомпании.

