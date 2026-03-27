INTERFAX.RU
Мнения аналитиков
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
Распределение допдоходов компаний на фоне конфликта на Ближнем Востоке обсуждались на встрече РСПП и Путина
27 марта 2026 года 17:57
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF с целевой ценой $52,17 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 38,2%, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем перспективы бизнеса компаний, входящих в состав ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF, рассчитывая, что ожидаемое дальнейшее быстрое развитие сферы финтеха и рынка криптоактивов поддержит спрос на их услуги и продукты в долгосрочном периоде, - отмечает Додонов. - Акции ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF заметно снизились в последние месяцы и, на наш взгляд, выглядят привлекательно для покупки, в частности, с целью диверсификации и дополнения традиционных стратегий роста/стоимости, поскольку портфель фонда довольно слабо пересекается с традиционными индексами". ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ARKF) - активно управляемый биржевой фонд открытого типа, инвестиционной целью которого является долгосрочный рост стоимости за счет вложений в акции американских и зарубежных компаний, занимающихся инновациями в сфере финансовых технологий (финтех). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: США-ФИНТЕХ/ETF-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
27 марта 2026 года 19:50
Рынок акций на неделе упал ниже 2800п по индексу МосБиржи из-за продолжающейся паузы в переговорах по Украине
Рынок акций РФ на неделе снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на опасениях ускорения мировой инфляции в условиях подорожавшей нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, также инвесторы сокращали позиции в отсутствии новостей о дальнейших трехсторонних переговорах по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа поддержки 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля. читать дальше
.27 марта 2026 года 19:45
Москва. 27 марта. Рынок акций РФ в пятницу снизился по большинству blue chips вслед за внешними фондовыми площадками из-за опасений ускорения мировой инфляции и на фоне сохраняющейся неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию; сдерживающим фактором выступала дорожающая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $112 за баррель) из-за рисков длительного военного конфликта на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля. читать дальше
.27 марта 2026 года 19:23
Москва. 27 марта. Китайский юань заметно укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал перед выходными, при этом в первой половине сессии поддержку его котировкам оказывал спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. читать дальше
.27 марта 2026 года 19:01
"Велес Капитал" присвоил акциям ВТБ рекомендацию "покупать" с целевой ценой 115 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева. В течение года финансовый сектор показывал отстающую динамику по сравнению с Индексом Мосбиржи, отмечает эксперт. Акции ВТБ были... читать дальше
.27 марта 2026 года 18:54
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив акций ПАО "Мечел" на фоне слабых финрезультатов компании за 2025 год, сообщается в материале аналитиков. "Мечел" опубликовал финансовые результаты за 2025 год: EBITDA в годовом сопоставлении сократилась на 86%, свободный... читать дальше
.27 марта 2026 года 18:27
Цена нефти Brent может вернуться к мартовскому пику ($119,50/барр.) на следующей неделе в случае эскалации ситуации на Ближнем Востоке, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Фьючерсы на нефть Brent после нисходящей коррекции устояли выше краткосрочной... читать дальше
.27 марта 2026 года 17:32
Вероятно закрепление курса пары рубль/юань в диапазоне 11,5-12 руб./юань, а цены нефти Brent - в рамках $90-110 за баррель на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков ПСБ. "Рубль продолжил волну восстановления, чему способствуют продажи валюты со стороны экспортеров - повышенный объем... читать дальше
.27 марта 2026 года 17:01
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ВТБ с целевой ценой 125 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. ВТБ раскрыл финансовые результаты по МСФО за январь-февраль 2026 года: чистая прибыль составила 68,8 млрд руб. (-11,2% г/г), кредитный портфель вырос с начала года на... читать дальше
.27 марта 2026 года 16:35
ПСБ подтверждает долгосрочную позитивную оценку акций "НЛМК" с целевой ценой 150 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка Евгений Локтюхов. "НЛМК" представил отчетность за 2025 год, которая оказалась хуже наших... читать дальше
.27 марта 2026 года 16:01
Банк ПСБ повысил прогнозную цену акций МКПАО "Лента" до 2900 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. "Лента" опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - выручка: 1,104 трлн руб. (+24,2% г/г); - скорр. EBITDA: 83,7 млрд руб. (+22,8% г/г); - ретабельность... читать дальше
.27 марта 2026 года 15:34
Москва. 27 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль, напротив, растерял рост первой половины сессии и умеренно дешевеет перед выходными. Ранее поддержку его котировкам оказывал спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. читать дальше
.27 марта 2026 года 15:31
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций МКПАО "Циан" и целевую цену на уровне 720 руб. за бумагу, говорится в обзоре банка. "Результаты "Циана" за 4К25 оказались на 1-5% ниже рыночных прогнозов и на 0,3-6% лучше, чем мы ожидали, по динамике выручки и скорр. EBITDA, - пишут эксперты... читать дальше
.27 марта 2026 года 15:01
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Oilfield Services класса H с прогнозной стоимостью 14 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что соответствует потенциалу роста на 42%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Вышедший на этой неделе отчет China Oilfield Services за... читать дальше
.27 марта 2026 года 14:31
диапазоны 75-80 руб./$1 и 10,9-11,6 руб./юань, для нефти Brent - $110/барр., говорится в комментарии аналитиков УК "Первая". "При отсутствии разовых неожиданных факторов, в базовом сценарии в апреле рубль может находиться в диапазоне 75-80 руб./$1 (10,9-11,6 руб./юань), - прогнозирует эксперт... читать дальше
.27 марта 2026 года 14:02
Банк России может рассмотреть на заседании в апреле 2026 года вариант снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б.п.), считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. Тезис о высоких рисках переохлаждения экономики остается актуальным, отмечает эксперт. Так как динамика промышленности тесно... читать дальше
