"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF с целевой ценой $52,17 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 38,2%, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова.

"Мы положительно оцениваем перспективы бизнеса компаний, входящих в состав ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF, рассчитывая, что ожидаемое дальнейшее быстрое развитие сферы финтеха и рынка криптоактивов поддержит спрос на их услуги и продукты в долгосрочном периоде, - отмечает Додонов. - Акции ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF заметно снизились в последние месяцы и, на наш взгляд, выглядят привлекательно для покупки, в частности, с целью диверсификации и дополнения традиционных стратегий роста/стоимости, поскольку портфель фонда довольно слабо пересекается с традиционными индексами".

ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ARKF) - активно управляемый биржевой фонд открытого типа, инвестиционной целью которого является долгосрочный рост стоимости за счет вложений в акции американских и зарубежных компаний, занимающихся инновациями в сфере финансовых технологий (финтех).

