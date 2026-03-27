ПСБ подтверждает долгосрочную позитивную оценку акций "НЛМК" с целевой ценой 150 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка Евгений Локтюхов.

"НЛМК" представил отчетность за 2025 год, которая оказалась хуже наших ожиданий в части EBITDA и чистой прибыли, - отмечает эксперт. - Обусловило снижение финпоказателей компании, как и у других представителей отрасли, затягивание периода неблагоприятной конъюнктуры рынков сбыта металлопродукции. Это выразилось в снижении отгрузок и цен, а также, видимо, доли продукции с добавленной стоимостью, при росте операционных расходов, неизбежных в условиях повышенного инфляционного фона".

По оценке аналитика банка, финансовые позиции у "НЛМК" по-прежнему весьма крепкие (уровни рентабельности выглядят приемлемыми, долговой нагрузки нет), предприятие способно достаточно уверенно переживать период спада спроса и завышенных ставок. Обнадеживающе выглядит и то, что компания предпочла не переоценивать свои активы, в отличие от других лидеров отрасли, что позволило зафиксировать чистую прибыль.

"Оживления спроса на сталь и, как следствие, улучшения финпоказателей "НЛМК", как и отрасли в целом, мы по-прежнему ждем по мере снижения ставок к приемлемым уровням, то есть в середине года, - указывает Локтюхов. - Поэтому подтверждаем наш долгосрочный позитивный взгляд на компанию и оценку справедливой стоимости акций "НЛМК" на горизонте 12 месяцев на уровне 150 руб.".

Вместе с тем эксперт ПСБ отмечает, что до нормализации ставок или появления общерыночных поводов для роста акции "НЛМК", как и других сталелитейщиков, продолжат испытывать дефицит идей. На текущий момент они выглядят достаточно рискованно для краткосрочного инвестирования.

