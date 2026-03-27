27 марта 2026 года 16:35
ПСБ подтверждает долгосрочную позитивную оценку акций НЛМК
ПСБ подтверждает долгосрочную позитивную оценку акций "НЛМК" с целевой ценой 150 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка Евгений Локтюхов. "НЛМК" представил отчетность за 2025 год, которая оказалась хуже наших ожиданий в части EBITDA и чистой прибыли, - отмечает эксперт. - Обусловило снижение финпоказателей компании, как и у других представителей отрасли, затягивание периода неблагоприятной конъюнктуры рынков сбыта металлопродукции. Это выразилось в снижении отгрузок и цен, а также, видимо, доли продукции с добавленной стоимостью, при росте операционных расходов, неизбежных в условиях повышенного инфляционного фона". По оценке аналитика банка, финансовые позиции у "НЛМК" по-прежнему весьма крепкие (уровни рентабельности выглядят приемлемыми, долговой нагрузки нет), предприятие способно достаточно уверенно переживать период спада спроса и завышенных ставок. Обнадеживающе выглядит и то, что компания предпочла не переоценивать свои активы, в отличие от других лидеров отрасли, что позволило зафиксировать чистую прибыль. "Оживления спроса на сталь и, как следствие, улучшения финпоказателей "НЛМК", как и отрасли в целом, мы по-прежнему ждем по мере снижения ставок к приемлемым уровням, то есть в середине года, - указывает Локтюхов. - Поэтому подтверждаем наш долгосрочный позитивный взгляд на компанию и оценку справедливой стоимости акций "НЛМК" на горизонте 12 месяцев на уровне 150 руб.". Вместе с тем эксперт ПСБ отмечает, что до нормализации ставок или появления общерыночных поводов для роста акции "НЛМК", как и других сталелитейщиков, продолжат испытывать дефицит идей. На текущий момент они выглядят достаточно рискованно для краткосрочного инвестирования. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-НЛМК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
27 марта 2026 года 19:50
Рынок акций на неделе упал ниже 2800п по индексу МосБиржи из-за продолжающейся паузы в переговорах по Украине
Рынок акций РФ на неделе снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на опасениях ускорения мировой инфляции в условиях подорожавшей нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, также инвесторы сокращали позиции в отсутствии новостей о дальнейших трехсторонних переговорах по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа поддержки 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля. читать дальше
.27 марта 2026 года 19:45
Москва. 27 марта. Рынок акций РФ в пятницу снизился по большинству blue chips вслед за внешними фондовыми площадками из-за опасений ускорения мировой инфляции и на фоне сохраняющейся неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию; сдерживающим фактором выступала дорожающая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $112 за баррель) из-за рисков длительного военного конфликта на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля. читать дальше
.27 марта 2026 года 19:23
Москва. 27 марта. Китайский юань заметно укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал перед выходными, при этом в первой половине сессии поддержку его котировкам оказывал спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. читать дальше
.27 марта 2026 года 19:01
"Велес Капитал" присвоил акциям ВТБ рекомендацию "покупать" с целевой ценой 115 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева. В течение года финансовый сектор показывал отстающую динамику по сравнению с Индексом Мосбиржи, отмечает эксперт. Акции ВТБ были... читать дальше
.27 марта 2026 года 18:54
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив акций ПАО "Мечел" на фоне слабых финрезультатов компании за 2025 год, сообщается в материале аналитиков. "Мечел" опубликовал финансовые результаты за 2025 год: EBITDA в годовом сопоставлении сократилась на 86%, свободный... читать дальше
.27 марта 2026 года 18:27
Цена нефти Brent может вернуться к мартовскому пику ($119,50/барр.) на следующей неделе в случае эскалации ситуации на Ближнем Востоке, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Фьючерсы на нефть Brent после нисходящей коррекции устояли выше краткосрочной... читать дальше
.27 марта 2026 года 17:57
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF с целевой ценой $52,17 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 38,2%, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем перспективы бизнеса компаний, входящих в... читать дальше
.27 марта 2026 года 17:32
Вероятно закрепление курса пары рубль/юань в диапазоне 11,5-12 руб./юань, а цены нефти Brent - в рамках $90-110 за баррель на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков ПСБ. "Рубль продолжил волну восстановления, чему способствуют продажи валюты со стороны экспортеров - повышенный объем... читать дальше
.27 марта 2026 года 17:01
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ВТБ с целевой ценой 125 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. ВТБ раскрыл финансовые результаты по МСФО за январь-февраль 2026 года: чистая прибыль составила 68,8 млрд руб. (-11,2% г/г), кредитный портфель вырос с начала года на... читать дальше
.27 марта 2026 года 16:01
Банк ПСБ повысил прогнозную цену акций МКПАО "Лента" до 2900 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. "Лента" опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - выручка: 1,104 трлн руб. (+24,2% г/г); - скорр. EBITDA: 83,7 млрд руб. (+22,8% г/г); - ретабельность... читать дальше
.27 марта 2026 года 15:34
Москва. 27 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль, напротив, растерял рост первой половины сессии и умеренно дешевеет перед выходными. Ранее поддержку его котировкам оказывал спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. читать дальше
.27 марта 2026 года 15:31
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций МКПАО "Циан" и целевую цену на уровне 720 руб. за бумагу, говорится в обзоре банка. "Результаты "Циана" за 4К25 оказались на 1-5% ниже рыночных прогнозов и на 0,3-6% лучше, чем мы ожидали, по динамике выручки и скорр. EBITDA, - пишут эксперты... читать дальше
.27 марта 2026 года 15:01
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Oilfield Services класса H с прогнозной стоимостью 14 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что соответствует потенциалу роста на 42%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Вышедший на этой неделе отчет China Oilfield Services за... читать дальше
.27 марта 2026 года 14:31
диапазоны 75-80 руб./$1 и 10,9-11,6 руб./юань, для нефти Brent - $110/барр., говорится в комментарии аналитиков УК "Первая". "При отсутствии разовых неожиданных факторов, в базовом сценарии в апреле рубль может находиться в диапазоне 75-80 руб./$1 (10,9-11,6 руб./юань), - прогнозирует эксперт... читать дальше
.27 марта 2026 года 14:02
Банк России может рассмотреть на заседании в апреле 2026 года вариант снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б.п.), считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. Тезис о высоких рисках переохлаждения экономики остается актуальным, отмечает эксперт. Так как динамика промышленности тесно... читать дальше
