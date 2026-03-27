Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций Циана

Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций МКПАО "Циан" и целевую цену на уровне 720 руб. за бумагу, говорится в обзоре банка.

"Результаты "Циана" за 4К25 оказались на 1-5% ниже рыночных прогнозов и на 0,3-6% лучше, чем мы ожидали, по динамике выручки и скорр. EBITDA, - пишут эксперты Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - На рентабельность в 4К25 повлияли единоразовые маркетинговые расходы".

По итогам года выручка выросла на 16,7% г/г (темпы роста были ближе к верхней границе гайденса), а маржа по скорр. EBITDA составила 23,6% (при ориентире 22-23%).

Компания дала уверенный прогноз на 2026 год: она ожидает, что рост выручки ускорится до 17-22% г/г, а рентабельность по скорр. EBITDA будет не менее 30%. По мнению аналитиков, это предполагает, что скорр. EBITDA должна вырасти как минимум на 50% г/г, и, соответственно, благодаря отсутствию долга значительно увеличится дивидендная база.

"Компания выплатит акционерам по 50 руб. на акцию в 3К26, кроме того, на 2026 год запланирован еще один дивидендный транш. Мы считаем результаты позитивными для котировок эмитента", - указывают стратеги банка.

