Базовый сценарий для рубля на апрель - диапазон 75-80 руб./$1 - УК "Первая"

Базовый сценарий для рубля на апрель - диапазоны 75-80 руб./$1 и 10,9-11,6 руб./юань, для нефти Brent - $110/барр., говорится в комментарии аналитиков УК "Первая".

"При отсутствии разовых неожиданных факторов, в базовом сценарии в апреле рубль может находиться в диапазоне 75-80 руб./$1 (10,9-11,6 руб./юань), - прогнозирует эксперт Наталья Ващелюк. - Продление приостановки операций по бюджетному правилу, вероятнее всего, станет дополнительным фактором укрепления рубля в ближайшие недели. Предложение валюты в апреле-мае, скорее всего, вырастет, так как экспортная выручка будет постепенно увеличиваться в соответствии с более высокими (мартовскими) ценами на нефть. Компании, вероятно, увеличат продажи валюты, как минимум, для уплаты налогов".

Масштаб укрепления рубля, по мнению аналитика, будет зависеть и от развития ситуации на Ближнем Востоке. Если укрепление рубля станет слишком интенсивным, нельзя исключать, что Минфин может начать покупки валюты в рамках бюджетного правила раньше, до наступления лета.

"В нашем базовом сценарии предполагается, что в апреле средняя цена на нефть Brent составит около $110/барр., Urals - около $86/барр., - отмечает аналитик Анна Бутенко. - К августу 2026 года котировки могут вернуться к $71/барр. и $58,5/барр. соответственно. В базовый сценарий пока не закладываем затягивание конфликта дольше чем на 1-2месяца, с началом деэскалации и постепенным восстановлением судоходства через Ормузский пролив с конца следующего месяца".

