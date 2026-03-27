Рубль, вероятно, останется вблизи 11,6-11,8 руб./юань по итогам пятницы - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в сформировавшихся условиях, вероятно, завершит торговую неделю вблизи уровней 11,6-11,8 руб. за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Нефтяной рынок в целом стал слабее реагировать на различные заявления, переключив внимание на конкретные события и факты. отмечают эксперты в комментарии. В связи с опасениями эскалации на выходных котировки в пятницу, вероятно, так и останутся выше $101,5 за баррель.

