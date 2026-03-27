Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером заявил, что еще остаются шансы на урегулирование кризиса на Украине. "Я думаю, что (ситуация) немного утихает, и у нас есть шанс это закончить", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. По словам Трампа, ситуация вокруг Украины "очень, очень тяжелая". "Но мы очень усердно работаем над тем, чтобы урегулировать ее", - подчеркнул американский президент.

Также Трамп заявил, что американская администрация не устанавливала никаких крайних сроков окончания операции против Ирана. "Никаких крайних сроков нет, мы нанесли им значительный урон и можем нанести еще больший", - сказал он на заседании кабинета министров. При этом Трамп отметил, что Вашингтон ведет основательные переговоры по Ирану, но не стремится как можно скорее добиться с ним мирного соглашения. Президент добавил, что в Иране еще остались цели, которые США хотели бы атаковать.

Позже в четверг Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут хорошо, поэтому США решили отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям. "По просьбе иранской стороны информирую через эту публикацию, что продлеваю на 10 дней, до 6 апреля 2026 года (...) период, в течение которого мы не будем уничтожать электростанции", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп добавил, что эта пауза истечет 6 апреля в 20:00 по североамериканскому восточному времени (3:00 утра 7 апреля мск).

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил в четверг, что Вашингтон и Тегеран на переговорах достигли определенного прогресса. "Есть страны-посредники, которые передают сообщения, и достигнут прогресс, некоторый конкретный прогресс", - привел в четверг телеканал CNN слова главы Госдепа. Отвечая на вопрос о том, собирается ли он попросить другие страны G7 помочь открыть Ормузский пролив, Рубио отметил: "Это в их интересах". "Другие страны получают оттуда гораздо больше топлива, чем мы", - сказал госсекретарь США.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе, аналитики оценивали корпоративные новости и последние заявления президента США Дональда Трампа о мирных переговорах с Ираном. Трамп призвал Тегеран поторопиться и серьезно отнестись к переговорам о завершении конфликта с США, предупредив, что в противном случае страна столкнется с серьезными последствиями. "Лучше бы им начать относиться к этому серьезно, как можно скорее, пока не стало слишком поздно, потому что как только это произойдет, пути назад не будет, и им не поздоровится", - написал он в социальной сети Truth Social.

Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что в Тегеране рассматривают переданные американской стороной предложения из 15 пунктов об окончании боевых действий, однако о переговорах речи нет.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в ходе торгов в пятницу. Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК опустился на 0,1%. Южнокорейский Kospi к 8:36 МСК уменьшился на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,1%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК увеличился на 0,7%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,85%.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно опускаются утром в пятницу после активного подъема по итогам предыдущей сессии. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снижается на 0,34%, до $107,64 за баррель. В четверг контракт подорожал на 5,7%, до $108,01 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,59%, до $93,92 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 4,6%, до $94,48 за баррель.

Накануне нефть подорожала после противоречивых заявлений Тегерана и Вашингтона по поводу мирного урегулирования военного конфликта на Ближнем Востоке. Представители американской администрации заявляли о переговорах с иранскими чиновниками, в то время как последние эту информацию опровергали, подчеркивая, что сейчас происходит лишь обмен посланиями через посредников. Такие заявления укрепили сомнения участников рынка в том, что перемирие наступит в ближайшем будущем.

Аналитики Macquarie Group полагают, что если конфликт на Ближнем Востоке завершится вскоре, цены на нефть довольно быстро опустятся до прежних уровней. При этом они прогнозируют, что котировки могут подскочить до $200 за баррель, если война продлится до конца июня.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг заметно снизилась относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 28,225 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 21,81 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 марта увеличился всего на 0,05% и составил 120,19 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1256,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Славнефть-001Р-03" (+0,59%), "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,37%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России-001Р-10" (-0,39%), "Почта России БО-002P-03" (-0,34%) и "РЖД-30" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что объем размещения трехлетнего флоатера ООО "ЕвразХолдинг Финанс" составит 50 млрд рублей. Сбор заявок на облигации серии 003Р-06 прошел 26 марта. Изначально объем заявлялся как "не менее 20 млрд рублей". Ориентир спреда к ключевой ставке составлял на момент открытия книги заявок не выше 190 базисных пунктов, в ходе маркетинга он опустился до 170 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 30 марта. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила финальный ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии 002Р-03 с офертой через 3,5 года объемом 1 млрд рублей на уровне 21,50% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 23,75% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 30% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 18-го и 30-го купонов, еще 40% - в дату погашения. Индикативная дюрация в результате составит около 2,4 года. Сбор заявок на выпуск прошел 26 марта. Техразмещение запланировано на 30 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ЛК "Роделен" установила финальный ориентир ставки купона пятилетних облигаций серии 002Р-05 объемом 500 млн рублей на уровне 22% годовых. Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению в размере 24,36% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 26 марта. 10 марта эмитент планировал собрать заявки на облигации той же серии, но с плавающими купонами (ориентир спреда к ключевой ставке составлял не выше 600 базисных пунктов), но тогда книга была перенесена на неопределенный срок. По займу предусмотрены сall-опционы в даты окончания 24-го, 36-го и 48-го купонов, а также амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплаты 25-59-го купонов. Техразмещение запланировано на 31 марта. Для неквалифицированных инвесторов потребуется прохождение теста N6.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" установило величину спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по двухлетним облигациям серии ПБО-02-11 на уровне 2,9% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 26 марта. По флоатеру будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны. Объем эмиссии пока не раскрывается.

АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) 2 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на 3-летний "фикс" серии 001Р-01 и 2-летний флоатер серии 001Р-02 общим объемом не менее 3 млрд рублей. По выпускам будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона по "фиксу" - не выше 17,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 18,68% годовых. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не более 425 базисных пунктов, купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Техразмещение займов запланировано на 7 апреля. "Фикс" будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, для флоатера требуется статус квалифицированного инвестора. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) полностью выкупила по оферте выпуск 10-летних облигаций серии 005Р-02 объемом 460 млрд рублей. Компания разместила заем в марте 2026 года по ставке 8% годовых. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) приобрело по оферте 0,96% облигаций серии 003P-01 на 28,7 млн рублей и 1,45% бондов серии 01 на 58,2 млн рублей. Компания разместила выпуск 5-летних облигаций серии 003P-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2025 года. По выпуску выплачиваются переменные ежемесячные купоны. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 3% годовых. Выпуск 7-летних "зеленых" облигаций серии 01 объемом 4 млрд рублей "ЕвроТранс" разместил в июне 2025 года. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 23% годовых, 25-48-го купонов - 20% годовых, 49-72-го купонов - 17% годовых, 73-84-го купонов - 15% годовых.