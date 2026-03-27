Пара USD/RUB будет двигаться в диапазоне 80,5-82 руб./$1 в пятницу - Freedom Finance Global

Freedom Finance Global ожидает движения пары доллар/рубль (USD/RUB) в диапазоне 80,5-82 руб./$1 в пятницу, говорится в комментарии аналитика компании Владимира Чернова.

"Приостановка бюджетного правила снижает предсказуемость валютного рынка и делает рубль более чувствительным к внешним факторам. В первую очередь к динамике цен на нефть, геополитике и состоянию торгового баланса, - отмечает он. - В результате можно ожидать роста краткосрочной волатильности курса".

Индекс Мосбиржи, по оценкам Чернова, будет торговаться в рамках 2790-2850 пунктов в пятницу.

"Из корпоративных событий стоит обратить внимание на "Черкизово", пройдет ГОСА компании с утверждением дивидендов за 2025 год. По нашим оценкам, выплаты составят около 229 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности порядка 6-6,5% к текущим ценам. При этом важно учитывать, что компания ранее отказывалась от промежуточных выплат на фоне высокой долговой нагрузки, поэтому инвесторы будут внимательно оценивать устойчивость дивидендной политики", - пишет он.

В течение дня эксперт ожидает сохранения высокой волатильности по нефти марки Brent в диапазоне $100-105 за баррель: рынок продолжает закладывать риски перебоев поставок через Ближний Восток.

