Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
Что может стимулировать ЦБ активнее снижать ставку
Траектория ключевой ставки ЦБ РФ на 2026 год может оказаться ниже из-за слабой динамики ВВП, изменения цены отсечения в бюджетном правиле и более крепкого курса рубля, но пока решения по денежно-кредитной политике (ДКП) укладываются в прогноз ВТБ,...
 
Автообмен информацией между ЦБ и ФНС для выявления доходов через переводы может заработать в 2027 г.
Механизм обмена информацией между ЦБ РФ и ФНС, который призван устранить пробелы в налоговом контроле за доходами граждан, как ожидается, заработает в следующем году, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. О...
 
ЦБ поддержал идею выявить среди клиентов МФО нуждающихся в госпомощи
ЦБ поддержал идею выявить среди клиентов МФО нуждающихся в госпомощи, это поможет гражданам выйти из трудной жизненной ситуации вместо обращения за займами, пишут "Ведомости". Банк России счел «интересной» идею депутатов провести в отдельных...
 
26 марта 2026 года 19:14

Рубль в четверг заметно укрепился в паре с юанем в рамках подготовки к налоговым выплатам марта

Москва. 26 марта. Китайский юань растерял рост первой половины сессии и заметно опустился на Московской бирже по итогам торгов четверга. Рубль отыграл потери и укрепился благодаря спросу на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.

Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,682 руб., что на 14,8 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 27 марта на 1,41 рубля, до 82,1314 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,5 копейки, до 93,8097 руб./EUR1.

"Рубль на старте торгов резко подешевел к юаню, который приближался к уровню 12 руб. Затем российская валюта быстро восстановилась и после заметной коррекции ускорила подорожание, выйдя в умеренный плюс. Поддержку рублю продолжает оказывать приближение пика налоговых платежей экспортеров 30 марта. Правда, уже на следующей сессии этот фактор сойдет на нет, так она будет последней, когда можно продать валюту в режиме TOM (на завтра), чтобы получить рубли в понедельник для исполнения фискальных обязательств. Судя по последним дням, когда рубль перешел к ослаблению, предложение инвалюты, не связанное с налогами, остается ограниченным. В то же время спрос на нее может и дальше увеличиваться вслед за импортом, чему способствует восстановление активности потребителей и бизнеса после спада, свойственного началу года. Поэтому уже в ближайшие сессии рубль может возобновить ослабление. В результате пара CNY/RUB способна предпринять еще одну попытку пробоя уровня 12 руб.", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Минфин РФ вернется к вопросу о возобновлении операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, приостановленных в марте на фоне планов пересмотра цены отсечения, исходя из ситуации на мировом энергорынке, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. В оставшиеся два весенних месяца операций не будет, следует из его слов.

"Мы могли приостановить на месяц - и это сделали. А сейчас наше предложение подготовлено о том, чтобы сделать более длительным период приостановки ситуации. До момента выяснения, выяснения ситуации", - пояснил Силуанов журналистам.

"Мы это предложили правительству - продлить приостановку продаж", - сказал он.

Министр отказался раскрыть предложения Минфина по новым параметрам бюджетного правила. Изменения, по его словам, потребовались, "чтобы не использовать весь наш остаток ФНБ, с одной стороны, а с другой стороны, иметь возможность в случае благоприятной конъюнктуры накапливать, потому что в последнее время мы только и задействовали средства ФНБ". "А сейчас будем работать с расходами, с собираемостью, с обелением (экономики и повышением благодаря этому доходов - ИФ)", - заключил он.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране, Силуанов сообщил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность снижения базовой цены в бюджетном правиле (сейчас - $59 за баррель). Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть в бюджетном правиле. В четверг в кулуарах съезда РСПП Силуанов сообщил, что бюджетное правило на паузе "до лета".

Если руководствоваться традиционным графиком публикаций Минфина, о плановых валютных операциях на очередной период ведомство объявило бы в конце следующей недели - 3 апреля.

В 2025 году было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году. В конце февраля Силуанов сообщил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. Речь идет про изменения, которые могут вступить в силу с 2027 года, пояснял позднее замглавы Минфина Владимир Колычев.

Цены на нефть продолжают подъем вечером в четверг после заявлений президента США Дональда Трампа по поводу переговоров с Ираном.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подскочила на 5,81%, до $108,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 4,77%, до $94,62 за баррель.

Трамп призвал Иран поторопиться и серьезно отнестись к переговорам о завершении конфликта с США, предупредив, что в противном случае Тегеран столкнется с серьезными последствиями.

Ормузский пролив по сути остается закрытым, и в результате мировой рынок недополучает порядка 20 млн баррелей в сутки.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 26 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду выросла на 3 базисных пункта - до 14,9% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в четверг опустились на 1 базисный пункт - до 15,15%, 15,72% и 16,53% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 марта 2026 года 19:40
Рынок акций РФ в четверг просел к 2820п по индексу МосБиржи, несмотря на рост нефти
Москва. 26 марта. Российский рынок акций в четверг снизился по большинству blue chips на фоне подешевевших металлов, данных Росстата об ускорении инфляции и сохраняющейся паузы в переговорах по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для продавцов выступила выросшая нефть (фьючерс на нефть Brent превысил $108 за баррель) из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и противоречивых заявлений сторон конфликта. Индекс МосБиржи опустился в район 2820 пунктов, обновив минимум на закрытие за три недели (с 4 марта).    читать дальше
26 марта 2026 года 19:01
"АКБФ" рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа с целевой ценой 7418 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 7418 руб. за бумагу с горизонтом инвестирования 12 месяцев и потенциальной доходностью 30%, сообщается в комментарии аналитиков. Акции "ЛУКОЙЛа" с начала года снизились на 4%, отстав от отраслевых индексов,...    читать дальше
26 марта 2026 года 18:43
"Финам" повысил рейтинг акций Halliburton до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Halliburton Co. с "держать" до "покупать", а также прогнозную стоимость с $34,5 до $46,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 19,9% от текущих уровней, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Halliburton выгодно выделяется среди...    читать дальше
26 марта 2026 года 18:23
Альфа-банк сохраняет рейтинг "по рынку" для акций НЛМК
Альфа-банк сохраняет рейтинг "по рынку" для акций "НЛМК" с прогнозной ценой 131 руб. за бумагу и потенциалом роста около 31% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых. "НЛМК" опубликовал отчетность за 2025 год по МСФО: по выручке компания в целом...    читать дальше
26 марта 2026 года 18:01
Акции Ленты привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции МКПАО "Лента" привлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент раскрыл финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год. Компания завершила год сильным ростом выручки и прибыли, сохранив маржинальность бизнеса, при этом снизив...    читать дальше
26 марта 2026 года 17:37
Риски сохранения высокой волатильности цены на серебро пока остаются - ПСБ
Риски сохранения высокой волатильности в котировках серебра в краткосрочной перспективе остаются, считают аналитики банка ПСБ. Эксперты отмечают, что кроме монетарных факторов, продажам драгметалла способствует рост рисков по спросу. Так, из-за высоких цен на энергоносители растут опасения...    читать дальше
26 марта 2026 года 17:06
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВТБ
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 123,8 рубля за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Представленная отчетность эмитента за январь-февраль 2026 года по МСФО оказалась неоднозначной,...    читать дальше
26 марта 2026 года 16:32
Акции Циана - привлекательная ставка на восстановление рынка недвижимости - "Газпромбанк Инвестиции"
ции МКПАО "Циан" являются привлекательной ставкой на восстановление российского рынка недвижимости, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2025 год, продемонстрировав рост выручки и прибыли компании, а также раскрыл информацию о планируемых...    читать дальше
26 марта 2026 года 16:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Livzon Pharmaceutical
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Livzon Pharmaceutical с прогнозной стоимостью на уровне 42,8 гонконгского доллара (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 28,1%, после рассмотрения годовой отчетности эмитента, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. Бумаги эмитента...    читать дальше
26 марта 2026 года 15:41
Рубль днем умеренно опускается в паре с юанем, корректируется вниз после роста в начале недели
Москва. 26 марта. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль опускается в рамках коррекции после сильного роста в начале недели. Поддержку его котировкам продолжает оказывать спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.    читать дальше
26 марта 2026 года 15:31
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Ленты
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью на уровне 2650 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 24%, сообщается в материале аналитика брокера Никиты Степанова. Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за...    читать дальше
26 марта 2026 года 15:03
Вероятны попытки возвращения цены золота в район $5000/унц. - ПСБ
Вероятны попытки возвращения цены золота в район $5000 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. В последние недели цена золота находилась под давлением. Основными факторами, по мнению экспертов банка, стали: - риски ужесточения ДКП в США и укрепление доллара; - рост...    читать дальше
26 марта 2026 года 14:40
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Т-технологий на уровне 5000 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Т-технологий" на уровне 5000 руб. за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. "Т-Технологии" опубликовала сильные результаты по МСФО за 4 квартал и весь 2025 год, - отмечают эксперты. - Группа прошла пик жесткой...    читать дальше
26 марта 2026 года 14:20
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Циана на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций МКПАО "Циан" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. "Циан" опубликовал финансовые результаты за 4К25. В частности, выручка выросла на 21% г/г до 4,1 млрд руб. Чистая прибыль за период составила 0,8 млрд...    читать дальше
26 марта 2026 года 13:53
Инвестиционную привлекательность в бумагах ЛСР найти пока сложно - ПСБ
Инвестиционную привлекательность в бумагах "Группы ЛСР" найти пока сложно, полагает эксперт банка ПСБ Лаура Кузнецова. "Группа опубликовала ожидаемо слабые финансовые результаты по МСФО за 2025 год, - отмечает аналитик в комментарии. - Выручка выросла незначительно, на фоне опережающего роста...    читать дальше
