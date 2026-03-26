Рубль днем умеренно опускается в паре с юанем, корректируется вниз после роста в начале недели

Москва. 26 марта. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль опускается в рамках коррекции после сильного роста в начале недели. Поддержку его котировкам продолжает оказывать спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.

Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,903 руб., что на 7,3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 78 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 82,26 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 52 копейки, до 94,21 руб./EUR1.

Значимых поводов для выхода курса валютной пары юань/рубль за пределы диапазона 11,5-12 руб. за юань в ближайшие дни не видно, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Пока сильных триггеров для существенных изменений позиций рубля на валютном рынке не видим. Ждем, учитывая близость налоговых выплат (30 марта) и высокие цены на нефть, что курс китайской валюты в конце недели продолжит оставаться в диапазоне 11,5-12 руб. за юань, допускаем в пятницу-понедельник новые попытки отката к его нижней границе", - пишет эксперт в комментарии.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов прокомментировал журналистам ситуацию с курсом рубля, в том числе в контексте дискуссии относительно изменения цены отсечения в бюджетном правиле. По его словам, факт того, что изменение базовой цены в бюджетном правиле, согласно последним заявлениям Минфина РФ, произойдет не ранее 2027 года, может являться одним из обоснований для более быстрого снижения ключевой ставки Банка России.

Первый зампред ВТБ также не исключил, что в ближайшее время аналитики будут пересматривать свои прогнозы относительно курса рубля. "Я думаю, что сейчас все аналитики будут пересматривать курс рубля на более крепкий в 2026 году, потому что складывается, по всей видимости, идеальный попутный ветер для рубля", - сказал Пьянов.

Он также обратил внимание на фактор отложенных покупок валюты из-за приостановки Минфином регулярных операций по бюджетному правилу с точки зрения текущей высокой цены на нефть. "Стратегически на 2026 год складывается все-таки позитивный сценарий для рубля. Это тоже может быть антиинфляционным фактором", - полагает Пьянов.

Помимо прочего первый зампред ВТБ прокомментировал ситуацию с ростом ставок на юаневую ликвидность. По словам Пьянова, это было вызвано сочетанием ряда факторов и в будущем возможно повторение ситуации.

"Все самое интересное с разной степенью амплитуды на этом рынке стало происходить, когда начался китайский Новый год - 17 февраля, юаневая система в России вышла из равновесия. Мы не выделяем какого-то одного фактора. Мы видели, что это сосредоточение множества однонаправленных факторов, которые привели к разбалансировке системы", - сообщил Пьянов журналистам.

На рынке отразилось меньшее поступление валютной выручки, "возможно, связанное с санкционированием ведущих нефтяных экспортеров", добавил он. И, кроме того, поменялось поведение корпоративных клиентов, они стремились больше заработать на сделках с юанями. К дополнительному спросу на юаневую ликвидность привело погашение ряда корпоративных облигаций.

Пьянов пояснил, что ставки по юаневой ликвидностей сейчас стабилизируются, однако возможно повторение ситуации. "Рынок узок, и сочетание этих факторов в следующий период тоже может его также дестабилизировать. (...) Это та реальность, в которой мы будем жить. Наше понимание, что рынок постепенно успокоится, и где-то к глубокой весне - началу лета мы, может быть, снова увидим однопроцентные ставки, как наблюдали до 16 февраля", - сказал Пьянов.

Инфляция в РФ с 17 по 23 марта составила 0,19% после 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), сообщил Росстат в среду вечером уже после завершения торгов в валютной секции Московской биржи.

С начала месяца рост цен к 23 марта составил 0,41%, с начала года - 2,78%.

Исходя из данных за 23 дня марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 марта ускорилась до 5,99% с 5,88% на 16 марта (5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 5,84% с 5,79%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Разница в оценках вызвана тем фактом, что в марте 2025 года рост цен был низким в первой половине месяца и ускорился во втором.

Цены на нефть усилили подъем днем в четверг после заявлений президента США Дональда Трампа по поводу переговоров с Ираном.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подскочила на 5,32%, до $107,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 4,9%, до $94,74 за баррель.

Трамп призвал Иран поторопиться и серьезно отнестись к переговорам о завершении конфликта с США, предупредив, что в противном случае Тегеран столкнется с серьезными последствиями.

Ормузский пролив по сути остается закрытым, и в результате мировой рынок недополучает порядка 20 млн баррелей в сутки.