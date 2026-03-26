.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Рубль днем умеренно опускается в паре с юанем, корректируется вниз после роста в начале недели
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
Что может стимулировать ЦБ активнее снижать ставку
Траектория ключевой ставки ЦБ РФ на 2026 год может оказаться ниже из-за слабой динамики ВВП, изменения цены отсечения в бюджетном правиле и более крепкого курса рубля, но пока решения по денежно-кредитной политике (ДКП) укладываются в прогноз ВТБ,...
 
Автообмен информацией между ЦБ и ФНС для выявления доходов через переводы может заработать в 2027 г.
Механизм обмена информацией между ЦБ РФ и ФНС, который призван устранить пробелы в налоговом контроле за доходами граждан, как ожидается, заработает в следующем году, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. О...
 
ЦБ поддержал идею выявить среди клиентов МФО нуждающихся в госпомощи
ЦБ поддержал идею выявить среди клиентов МФО нуждающихся в госпомощи, это поможет гражданам выйти из трудной жизненной ситуации вместо обращения за займами, пишут "Ведомости". Банк России счел «интересной» идею депутатов провести в отдельных...
 
26 марта 2026 года 15:41

Рубль днем умеренно опускается в паре с юанем, корректируется вниз после роста в начале недели

Москва. 26 марта. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль опускается в рамках коррекции после сильного роста в начале недели. Поддержку его котировкам продолжает оказывать спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.

Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,903 руб., что на 7,3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 78 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 82,26 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 52 копейки, до 94,21 руб./EUR1.

Значимых поводов для выхода курса валютной пары юань/рубль за пределы диапазона 11,5-12 руб. за юань в ближайшие дни не видно, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Пока сильных триггеров для существенных изменений позиций рубля на валютном рынке не видим. Ждем, учитывая близость налоговых выплат (30 марта) и высокие цены на нефть, что курс китайской валюты в конце недели продолжит оставаться в диапазоне 11,5-12 руб. за юань, допускаем в пятницу-понедельник новые попытки отката к его нижней границе", - пишет эксперт в комментарии.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов прокомментировал журналистам ситуацию с курсом рубля, в том числе в контексте дискуссии относительно изменения цены отсечения в бюджетном правиле. По его словам, факт того, что изменение базовой цены в бюджетном правиле, согласно последним заявлениям Минфина РФ, произойдет не ранее 2027 года, может являться одним из обоснований для более быстрого снижения ключевой ставки Банка России.

Первый зампред ВТБ также не исключил, что в ближайшее время аналитики будут пересматривать свои прогнозы относительно курса рубля. "Я думаю, что сейчас все аналитики будут пересматривать курс рубля на более крепкий в 2026 году, потому что складывается, по всей видимости, идеальный попутный ветер для рубля", - сказал Пьянов.

Он также обратил внимание на фактор отложенных покупок валюты из-за приостановки Минфином регулярных операций по бюджетному правилу с точки зрения текущей высокой цены на нефть. "Стратегически на 2026 год складывается все-таки позитивный сценарий для рубля. Это тоже может быть антиинфляционным фактором", - полагает Пьянов.

Помимо прочего первый зампред ВТБ прокомментировал ситуацию с ростом ставок на юаневую ликвидность. По словам Пьянова, это было вызвано сочетанием ряда факторов и в будущем возможно повторение ситуации.

"Все самое интересное с разной степенью амплитуды на этом рынке стало происходить, когда начался китайский Новый год - 17 февраля, юаневая система в России вышла из равновесия. Мы не выделяем какого-то одного фактора. Мы видели, что это сосредоточение множества однонаправленных факторов, которые привели к разбалансировке системы", - сообщил Пьянов журналистам.

На рынке отразилось меньшее поступление валютной выручки, "возможно, связанное с санкционированием ведущих нефтяных экспортеров", добавил он. И, кроме того, поменялось поведение корпоративных клиентов, они стремились больше заработать на сделках с юанями. К дополнительному спросу на юаневую ликвидность привело погашение ряда корпоративных облигаций.

Пьянов пояснил, что ставки по юаневой ликвидностей сейчас стабилизируются, однако возможно повторение ситуации. "Рынок узок, и сочетание этих факторов в следующий период тоже может его также дестабилизировать. (...) Это та реальность, в которой мы будем жить. Наше понимание, что рынок постепенно успокоится, и где-то к глубокой весне - началу лета мы, может быть, снова увидим однопроцентные ставки, как наблюдали до 16 февраля", - сказал Пьянов.

Инфляция в РФ с 17 по 23 марта составила 0,19% после 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), сообщил Росстат в среду вечером уже после завершения торгов в валютной секции Московской биржи.

С начала месяца рост цен к 23 марта составил 0,41%, с начала года - 2,78%.

Исходя из данных за 23 дня марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 марта ускорилась до 5,99% с 5,88% на 16 марта (5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 5,84% с 5,79%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Разница в оценках вызвана тем фактом, что в марте 2025 года рост цен был низким в первой половине месяца и ускорился во втором.

Цены на нефть усилили подъем днем в четверг после заявлений президента США Дональда Трампа по поводу переговоров с Ираном.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подскочила на 5,32%, до $107,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 4,9%, до $94,74 за баррель.

Трамп призвал Иран поторопиться и серьезно отнестись к переговорам о завершении конфликта с США, предупредив, что в противном случае Тегеран столкнется с серьезными последствиями.

Ормузский пролив по сути остается закрытым, и в результате мировой рынок недополучает порядка 20 млн баррелей в сутки.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 марта 2026 года 19:40
Рынок акций РФ в четверг просел к 2820п по индексу МосБиржи, несмотря на рост нефти
Москва. 26 марта. Российский рынок акций в четверг снизился по большинству blue chips на фоне подешевевших металлов, данных Росстата об ускорении инфляции и сохраняющейся паузы в переговорах по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для продавцов выступила выросшая нефть (фьючерс на нефть Brent превысил $108 за баррель) из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и противоречивых заявлений сторон конфликта. Индекс МосБиржи опустился в район 2820 пунктов, обновив минимум на закрытие за три недели (с 4 марта).    читать дальше
.
26 марта 2026 года 19:14
Рубль в четверг заметно укрепился в паре с юанем в рамках подготовки к налоговым выплатам марта
Москва. 26 марта. Китайский юань растерял рост первой половины сессии и заметно опустился на Московской бирже по итогам торгов четверга. Рубль отыграл потери и укрепился благодаря спросу на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.    читать дальше
.
26 марта 2026 года 19:01
"АКБФ" рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа с целевой ценой 7418 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 7418 руб. за бумагу с горизонтом инвестирования 12 месяцев и потенциальной доходностью 30%, сообщается в комментарии аналитиков. Акции "ЛУКОЙЛа" с начала года снизились на 4%, отстав от отраслевых индексов,...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 18:43
"Финам" повысил рейтинг акций Halliburton до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Halliburton Co. с "держать" до "покупать", а также прогнозную стоимость с $34,5 до $46,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 19,9% от текущих уровней, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Halliburton выгодно выделяется среди...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 18:23
Альфа-банк сохраняет рейтинг "по рынку" для акций НЛМК
Альфа-банк сохраняет рейтинг "по рынку" для акций "НЛМК" с прогнозной ценой 131 руб. за бумагу и потенциалом роста около 31% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых. "НЛМК" опубликовал отчетность за 2025 год по МСФО: по выручке компания в целом...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 18:01
Акции Ленты привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции МКПАО "Лента" привлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент раскрыл финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год. Компания завершила год сильным ростом выручки и прибыли, сохранив маржинальность бизнеса, при этом снизив...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 17:37
Риски сохранения высокой волатильности цены на серебро пока остаются - ПСБ
Риски сохранения высокой волатильности в котировках серебра в краткосрочной перспективе остаются, считают аналитики банка ПСБ. Эксперты отмечают, что кроме монетарных факторов, продажам драгметалла способствует рост рисков по спросу. Так, из-за высоких цен на энергоносители растут опасения...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 17:06
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВТБ
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 123,8 рубля за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Представленная отчетность эмитента за январь-февраль 2026 года по МСФО оказалась неоднозначной,...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 16:32
Акции Циана - привлекательная ставка на восстановление рынка недвижимости - "Газпромбанк Инвестиции"
ции МКПАО "Циан" являются привлекательной ставкой на восстановление российского рынка недвижимости, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2025 год, продемонстрировав рост выручки и прибыли компании, а также раскрыл информацию о планируемых...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 16:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Livzon Pharmaceutical
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Livzon Pharmaceutical с прогнозной стоимостью на уровне 42,8 гонконгского доллара (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 28,1%, после рассмотрения годовой отчетности эмитента, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. Бумаги эмитента...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 15:31
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Ленты
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью на уровне 2650 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 24%, сообщается в материале аналитика брокера Никиты Степанова. Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 15:03
Вероятны попытки возвращения цены золота в район $5000/унц. - ПСБ
Вероятны попытки возвращения цены золота в район $5000 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. В последние недели цена золота находилась под давлением. Основными факторами, по мнению экспертов банка, стали: - риски ужесточения ДКП в США и укрепление доллара; - рост...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 14:40
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Т-технологий на уровне 5000 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Т-технологий" на уровне 5000 руб. за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. "Т-Технологии" опубликовала сильные результаты по МСФО за 4 квартал и весь 2025 год, - отмечают эксперты. - Группа прошла пик жесткой...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 14:20
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Циана на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций МКПАО "Циан" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. "Циан" опубликовал финансовые результаты за 4К25. В частности, выручка выросла на 21% г/г до 4,1 млрд руб. Чистая прибыль за период составила 0,8 млрд...    читать дальше
.
26 марта 2026 года 13:53
Инвестиционную привлекательность в бумагах ЛСР найти пока сложно - ПСБ
Инвестиционную привлекательность в бумагах "Группы ЛСР" найти пока сложно, полагает эксперт банка ПСБ Лаура Кузнецова. "Группа опубликовала ожидаемо слабые финансовые результаты по МСФО за 2025 год, - отмечает аналитик в комментарии. - Выручка выросла незначительно, на фоне опережающего роста...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.