"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Livzon Pharmaceutical с прогнозной стоимостью на уровне 42,8 гонконгского доллара (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 28,1%, после рассмотрения годовой отчетности эмитента, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой.

Бумаги эмитента со второй половины 2025 года перешли в фазу коррекционной просадки - китайская "фарма" и "биотех" стали выглядеть менее привлекательно на фоне американского сектора "биофармы", который за тот же период продемонстрировал динамичное ралли после отступления тревог касательно непредсказуемой политики Дональда Трампа, отмечает эксперт.

Кроме того, указывает она, во втором полугодии 2025 года китайский фармацевтический сектор столкнулся с введением пошлин Соединенными Штатами на импорт ряда китайских медикаментов, что поставило под удар экспортную выручку ряда игроков отрасли.

Вместе с тем, говорится в обзоре Саидовой, зависимость Livzon Pharmaceutical от выручки из США весьма мала (менее 5%), поэтому акции компании попали под распродажу не вполне обоснованно. На текущий момент бумага значительно недооценена и торгуется с дисконтом 28% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM), отмечает аналитик "Финама".

Livzon Pharmaceutical - один из ведущих производителей разнообразной фармацевтической продукции в Китае, фармкомпания полного цикла, осуществляющая исследования, производство и продажу лекарственных препаратов. Сочетает пять основных направлений деятельности: химико-фармацевтические препараты, фармсубстанции (АФИ), диагностические реагенты и оборудование, препараты традиционной китайской медицины (ТКМ) и биологические продукты.

