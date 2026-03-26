.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / "Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Livzon Pharmaceutical
.
Автообмен информацией между ЦБ и ФНС для выявления доходов через переводы может заработать в 2027 г.
26 марта 2026 года 16:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Livzon Pharmaceutical
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Livzon Pharmaceutical с прогнозной стоимостью на уровне 42,8 гонконгского доллара (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 28,1%, после рассмотрения годовой отчетности эмитента, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. Бумаги эмитента со второй половины 2025 года перешли в фазу коррекционной просадки - китайская "фарма" и "биотех" стали выглядеть менее привлекательно на фоне американского сектора "биофармы", который за тот же период продемонстрировал динамичное ралли после отступления тревог касательно непредсказуемой политики Дональда Трампа, отмечает эксперт. Кроме того, указывает она, во втором полугодии 2025 года китайский фармацевтический сектор столкнулся с введением пошлин Соединенными Штатами на импорт ряда китайских медикаментов, что поставило под удар экспортную выручку ряда игроков отрасли. Вместе с тем, говорится в обзоре Саидовой, зависимость Livzon Pharmaceutical от выручки из США весьма мала (менее 5%), поэтому акции компании попали под распродажу не вполне обоснованно. На текущий момент бумага значительно недооценена и торгуется с дисконтом 28% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM), отмечает аналитик "Финама". Livzon Pharmaceutical - один из ведущих производителей разнообразной фармацевтической продукции в Китае, фармкомпания полного цикла, осуществляющая исследования, производство и продажу лекарственных препаратов. Сочетает пять основных направлений деятельности: химико-фармацевтические препараты, фармсубстанции (АФИ), диагностические реагенты и оборудование, препараты традиционной китайской медицины (ТКМ) и биологические продукты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: КИТАЙ-LIVZON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
26 марта 2026 года 19:40
Москва. 26 марта. Российский рынок акций в четверг снизился по большинству blue chips на фоне подешевевших металлов, данных Росстата об ускорении инфляции и сохраняющейся паузы в переговорах по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для продавцов выступила выросшая нефть (фьючерс на нефть Brent превысил $108 за баррель) из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и противоречивых заявлений сторон конфликта. Индекс МосБиржи опустился в район 2820 пунктов, обновив минимум на закрытие за три недели (с 4 марта). читать дальше
.26 марта 2026 года 19:14
Москва. 26 марта. Китайский юань растерял рост первой половины сессии и заметно опустился на Московской бирже по итогам торгов четверга. Рубль отыграл потери и укрепился благодаря спросу на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. читать дальше
.26 марта 2026 года 19:01
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 7418 руб. за бумагу с горизонтом инвестирования 12 месяцев и потенциальной доходностью 30%, сообщается в комментарии аналитиков. Акции "ЛУКОЙЛа" с начала года снизились на 4%, отстав от отраслевых индексов,... читать дальше
.26 марта 2026 года 18:43
"Финам" повысил рейтинг акций Halliburton Co. с "держать" до "покупать", а также прогнозную стоимость с $34,5 до $46,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 19,9% от текущих уровней, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Halliburton выгодно выделяется среди... читать дальше
.26 марта 2026 года 18:23
Альфа-банк сохраняет рейтинг "по рынку" для акций "НЛМК" с прогнозной ценой 131 руб. за бумагу и потенциалом роста около 31% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых. "НЛМК" опубликовал отчетность за 2025 год по МСФО: по выручке компания в целом... читать дальше
.26 марта 2026 года 18:01
ции МКПАО "Лента" привлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент раскрыл финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год. Компания завершила год сильным ростом выручки и прибыли, сохранив маржинальность бизнеса, при этом снизив... читать дальше
.26 марта 2026 года 17:37
Риски сохранения высокой волатильности в котировках серебра в краткосрочной перспективе остаются, считают аналитики банка ПСБ. Эксперты отмечают, что кроме монетарных факторов, продажам драгметалла способствует рост рисков по спросу. Так, из-за высоких цен на энергоносители растут опасения... читать дальше
.26 марта 2026 года 17:06
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 123,8 рубля за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Представленная отчетность эмитента за январь-февраль 2026 года по МСФО оказалась неоднозначной,... читать дальше
.26 марта 2026 года 16:32
Акции Циана - привлекательная ставка на восстановление рынка недвижимости - "Газпромбанк Инвестиции"
ции МКПАО "Циан" являются привлекательной ставкой на восстановление российского рынка недвижимости, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2025 год, продемонстрировав рост выручки и прибыли компании, а также раскрыл информацию о планируемых... читать дальше
.26 марта 2026 года 15:41
Москва. 26 марта. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль опускается в рамках коррекции после сильного роста в начале недели. Поддержку его котировкам продолжает оказывать спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. читать дальше
.26 марта 2026 года 15:31
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью на уровне 2650 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 24%, сообщается в материале аналитика брокера Никиты Степанова. Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за... читать дальше
.26 марта 2026 года 15:03
Вероятны попытки возвращения цены золота в район $5000 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. В последние недели цена золота находилась под давлением. Основными факторами, по мнению экспертов банка, стали: - риски ужесточения ДКП в США и укрепление доллара; - рост... читать дальше
.26 марта 2026 года 14:40
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Т-технологий" на уровне 5000 руб. за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. "Т-Технологии" опубликовала сильные результаты по МСФО за 4 квартал и весь 2025 год, - отмечают эксперты. - Группа прошла пик жесткой... читать дальше
.26 марта 2026 года 14:20
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций МКПАО "Циан" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. "Циан" опубликовал финансовые результаты за 4К25. В частности, выручка выросла на 21% г/г до 4,1 млрд руб. Чистая прибыль за период составила 0,8 млрд... читать дальше
.26 марта 2026 года 13:53
Инвестиционную привлекательность в бумагах "Группы ЛСР" найти пока сложно, полагает эксперт банка ПСБ Лаура Кузнецова. "Группа опубликовала ожидаемо слабые финансовые результаты по МСФО за 2025 год, - отмечает аналитик в комментарии. - Выручка выросла незначительно, на фоне опережающего роста... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.