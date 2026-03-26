INTERFAX.RU
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / "КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Т-технологий на уровне 5000 руб
Автообмен информацией между ЦБ и ФНС для выявления доходов через переводы может заработать в 2027 г.
26 марта 2026 года 14:40
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Т-технологий на уровне 5000 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Т-технологий" на уровне 5000 руб. за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. "Т-Технологии" опубликовала сильные результаты по МСФО за 4 квартал и весь 2025 год, - отмечают эксперты. - Группа прошла пик жесткой денежно-кредитной политики с ROE около 29% и входит в 2026 год уверенно: с портфелем ценных бумаг 700,7 млрд руб. (+62,8% г/г) и кредитным портфелем 3,4 трлн руб. (+26,4% г/г). Это создает потенциал для роста прибыли при снижении ставок и нормализации кредитного цикла". По оценке аналитиков инвесткомпании, на текущих уровнях акции "Т-Технологий" торгуются по P/E=5,0x и P/B=1,3x, что выглядит привлекательно для банка с ROE около 29%. На их взгляд, дисконт связан не с качеством бизнеса, а с повышенной макроэкономической неопределенностью: геополитический фон и высокая ключевая ставка удерживают часть капитала в инструментах с фиксированной доходностью и ограничивают спрос на акции роста. "По мере снижения ставки этот фактор должен ослабевать, что может открыть потенциал переоценки бумаг за счет восстановления маржи, нормализации стоимости риска и дальнейшего роста прибыли, - прогнозируют стратеги. - Целевая цена на горизонте года - 5000 рублей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-Т/ТЕХНОЛОГИИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
26 марта 2026 года 19:40
Москва. 26 марта. Российский рынок акций в четверг снизился по большинству blue chips на фоне подешевевших металлов, данных Росстата об ускорении инфляции и сохраняющейся паузы в переговорах по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для продавцов выступила выросшая нефть (фьючерс на нефть Brent превысил $108 за баррель) из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и противоречивых заявлений сторон конфликта. Индекс МосБиржи опустился в район 2820 пунктов, обновив минимум на закрытие за три недели (с 4 марта). читать дальше
.26 марта 2026 года 19:14
Москва. 26 марта. Китайский юань растерял рост первой половины сессии и заметно опустился на Московской бирже по итогам торгов четверга. Рубль отыграл потери и укрепился благодаря спросу на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. читать дальше
.26 марта 2026 года 19:01
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 7418 руб. за бумагу с горизонтом инвестирования 12 месяцев и потенциальной доходностью 30%, сообщается в комментарии аналитиков. Акции "ЛУКОЙЛа" с начала года снизились на 4%, отстав от отраслевых индексов,... читать дальше
.26 марта 2026 года 18:43
"Финам" повысил рейтинг акций Halliburton Co. с "держать" до "покупать", а также прогнозную стоимость с $34,5 до $46,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 19,9% от текущих уровней, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Halliburton выгодно выделяется среди... читать дальше
.26 марта 2026 года 18:23
Альфа-банк сохраняет рейтинг "по рынку" для акций "НЛМК" с прогнозной ценой 131 руб. за бумагу и потенциалом роста около 31% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых. "НЛМК" опубликовал отчетность за 2025 год по МСФО: по выручке компания в целом... читать дальше
.26 марта 2026 года 18:01
ции МКПАО "Лента" привлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент раскрыл финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год. Компания завершила год сильным ростом выручки и прибыли, сохранив маржинальность бизнеса, при этом снизив... читать дальше
.26 марта 2026 года 17:37
Риски сохранения высокой волатильности в котировках серебра в краткосрочной перспективе остаются, считают аналитики банка ПСБ. Эксперты отмечают, что кроме монетарных факторов, продажам драгметалла способствует рост рисков по спросу. Так, из-за высоких цен на энергоносители растут опасения... читать дальше
.26 марта 2026 года 17:06
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 123,8 рубля за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Представленная отчетность эмитента за январь-февраль 2026 года по МСФО оказалась неоднозначной,... читать дальше
.26 марта 2026 года 16:32
Акции Циана - привлекательная ставка на восстановление рынка недвижимости - "Газпромбанк Инвестиции"
ции МКПАО "Циан" являются привлекательной ставкой на восстановление российского рынка недвижимости, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2025 год, продемонстрировав рост выручки и прибыли компании, а также раскрыл информацию о планируемых... читать дальше
.26 марта 2026 года 16:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Livzon Pharmaceutical с прогнозной стоимостью на уровне 42,8 гонконгского доллара (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 28,1%, после рассмотрения годовой отчетности эмитента, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. Бумаги эмитента... читать дальше
.26 марта 2026 года 15:41
Москва. 26 марта. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль опускается в рамках коррекции после сильного роста в начале недели. Поддержку его котировкам продолжает оказывать спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. читать дальше
.26 марта 2026 года 15:31
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью на уровне 2650 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 24%, сообщается в материале аналитика брокера Никиты Степанова. Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за... читать дальше
.26 марта 2026 года 15:03
Вероятны попытки возвращения цены золота в район $5000 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. В последние недели цена золота находилась под давлением. Основными факторами, по мнению экспертов банка, стали: - риски ужесточения ДКП в США и укрепление доллара; - рост... читать дальше
.26 марта 2026 года 14:20
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций МКПАО "Циан" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. "Циан" опубликовал финансовые результаты за 4К25. В частности, выручка выросла на 21% г/г до 4,1 млрд руб. Чистая прибыль за период составила 0,8 млрд... читать дальше
.26 марта 2026 года 13:53
Инвестиционную привлекательность в бумагах "Группы ЛСР" найти пока сложно, полагает эксперт банка ПСБ Лаура Кузнецова. "Группа опубликовала ожидаемо слабые финансовые результаты по МСФО за 2025 год, - отмечает аналитик в комментарии. - Выручка выросла незначительно, на фоне опережающего роста... читать дальше
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
