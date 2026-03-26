Мнения аналитиков
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Т-технологий на уровне 5000 руб
26 марта 2026 года 14:40

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Т-технологий на уровне 5000 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Т-технологий" на уровне 5000 руб. за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"Т-Технологии" опубликовала сильные результаты по МСФО за 4 квартал и весь 2025 год, - отмечают эксперты. - Группа прошла пик жесткой денежно-кредитной политики с ROE около 29% и входит в 2026 год уверенно: с портфелем ценных бумаг 700,7 млрд руб. (+62,8% г/г) и кредитным портфелем 3,4 трлн руб. (+26,4% г/г). Это создает потенциал для роста прибыли при снижении ставок и нормализации кредитного цикла".

По оценке аналитиков инвесткомпании, на текущих уровнях акции "Т-Технологий" торгуются по P/E=5,0x и P/B=1,3x, что выглядит привлекательно для банка с ROE около 29%. На их взгляд, дисконт связан не с качеством бизнеса, а с повышенной макроэкономической неопределенностью: геополитический фон и высокая ключевая ставка удерживают часть капитала в инструментах с фиксированной доходностью и ограничивают спрос на акции роста.

"По мере снижения ставки этот фактор должен ослабевать, что может открыть потенциал переоценки бумаг за счет восстановления маржи, нормализации стоимости риска и дальнейшего роста прибыли, - прогнозируют стратеги. - Целевая цена на горизонте года - 5000 рублей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
