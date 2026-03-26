"Т-Инвестиции" сохраняют положительную оценку акций Циана

"Т-Инвестиции" сохраняют положительную оценку перспектив котировок акций МКПАО "Циан", сообщается в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

"Финансовые результаты эмитента за 4К и весь 2025 год совпали с нашими ожиданиями. Он продолжает показывать устойчивые темпы роста. Компании удалось выполнить свой прогноз выручки по верхней границе ранее объявленного диапазона. Отдельно отметим, что в 4К25 рынок недвижимости, в частности первичный сегмент, переживал ажиотажный рост спроса на фоне решения ввести ограничения - одну семейную ипотеку на семью с февраля 2026 года. Это отразилось в ускорении темпов роста выручки от лидогенерации", - пишет эксперт.

"Циан" продолжает фокусироваться на операционной эффективности, отмечает Лазаричева. Основные статьи расходов - персонал и продвижение. Здесь компания сохраняет сдержанный подход, обращает внимание аналитик брокера: расширение штата не планируется, а маркетинговые бюджеты умеренно оптимизируются.

"Рентабельность "Циана" по итогам года совпала с нашими ожиданиями и оказалась немного выше ранее названных ориентиров", - говорится в обзоре.

Также "Циан" подтвердил, что планирует выплатить еще 50 рублей дивидендов на акцию в третьем квартале 2026 года, что эквивалентно доходности 8% к текущей цене.

"Ранее компания говорила, что дивиденд будет не менее 50 рублей, поэтому уточнение может вызвать волатильность в котировке", - отмечает Лазаричева.

Также "Циан" планирует выплатить дивиденды и за 2026 год, однако без конкретики".

Менеджмент представил свои прогнозы на 2026 год, которые предполагают ускорение темпов роста и существенное улучшение рентабельности, что в целом соответствует стратегии, представленной в конце 2025 года.

"Мы сохраняем положительный взгляд на бумаги компании. "Циан" демонстрирует устойчивый рост выручки и рентабельности, не имеет долговой нагрузки и располагает значительной денежной позицией, - пишет эксперт "Т-Инвестиций". - Это обеспечивает высокую устойчивость бизнеса и создает основу для выплаты конкурентоспособных дивидендов".

