"БКС МИ" сохраняет "нейтральную "оценку акций ЛСР

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную "оценку акций "Группы ЛСР" с прогнозной стоимостью на уровне 830 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

"Итоговые результаты эмитента за 2025 год по МСФО в целом оказались довольно близкими к нашим прогнозам, однако чистая прибыль была заметно ниже ожиданий рынка, поэтому оцениваем результаты умеренно негативно. Рентабельность остается под давлением, как и чистая прибыль, на которой сказываются финансовые расходы, - пишут эксперты инвесткомпании. - В 2026 году мы ожидаем ослабление влияния данных факторов: цены на недвижимость продолжают рост, что поддержит рентабельность, а снижение ставок должно отразиться на финансовых расходах. Сохраняем "нейтральный" взгляд. Текущая оценка по P/E 2026п составляет 3,4х против среднеисторического 5,4х".

