"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку перспектив акций золотодобытчиков, отмечается в комментарии аналитиков.

"Рынок золота пытается нащупать поддержку в районе $4500/унц., - пишут эксперты. - Однако устойчивость этих уровней будет, по всей видимости, еще неоднократно тестироваться".

На их взгляд, многое изменилось в свете американо-израильско-иранского противостояния, и самый очевидный пример - настроения инвесторов. "Золотые" ETF из покупателей драгметалла стали нетто-продавцами, причем объемы продаж нарастают в последние 3 недели.

Покупки в "две руки" - со стороны ЦБ и ETF - были основой того ралли в золоте, которое наблюдалось в 2024-25 годах, подчеркивается в комментарии. Сейчас бывшие покупатели встают на другую сторону прилавка.

"Мы сохраняем осторожный взгляд на перспективы золота в текущем году, видим нарастающие риски для движения к более низким ценовым отметкам, - указывают стратеги. - При этом сохраняем позитивный взгляд на акции российских золотодобытчиков. По нашим оценкам, даже при средней цене золота в $3850/унц. (-13% от текущих) потенциал роста цены акций "Полюса" до справедливых значений превышает 30%".

