Поводов для выхода курса рубля за пределы диапазона 11,5-12 руб./юань пока нет - ПСБ

Значимых поводов для выхода курса валютной пары юань/рубль за пределы диапазона 11,5-12 руб. за юань в ближайшие дни не видно, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Пока сильных триггеров для существенных изменений позиций рубля на валютном рынке не видим. Ждем, учитывая близость налоговых выплат (30 марта) и высокие цены на нефть, что курс китайской валюты в конце недели продолжит оставаться в диапазоне 11,5-12 руб. за юань, допускаем в пятницу-понедельник новые попытки отката к его нижней границе", - пишет эксперт в комментарии.

