Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе неоднозначных инфляционных данных, опубликованных накануне Росстатом, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ с 17 по 23 марта составила 0,19% после 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), 0,11% с 3 по 10 марта (за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), сообщил в среду Росстат. Исходя из данных за 23 дня марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 марта ускорилась до 5,99% с 5,88% на 16 марта (5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 5,84% с 5,79% на 16 марта, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года.

Иран согласился дать пройти через Ормузский пролив нескольким танкерам с нефтью в рамках налаживания диалога с США, сообщило в среду издание The Times of Israel со ссылкой на источники. "Американский чиновник сказал изданию, что, когда администрация президента США Дональда Трампа в минувшие выходные начала передавать Ирану сообщения через посредников с целью проверить, возможен ли дипломатический исход войны, она попросила Тегеран сделать жест доброй воли", - информирует издание.

"В свою очередь представитель властей арабской страны рассказал, что в ответ Иран согласился пропустить некоторое количество танкеров с нефтью, которые не имели отношения к США или Израилю, через Ормузский пролив с целью помочь успокоить глобальные рынки", - продолжает издание. Однако чиновник из арабской страны признал, что прохождение через пролив такого небольшого количества танкеров вряд ли будет иметь долгосрочный или значительный эффект на глобальные цены на нефть.

Переговоры США с Ираном продолжаются, и они продуктивны, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. "Переговоры продолжаются. Они продуктивны, как сказал президент в понедельник, и остаются таковыми", - сказала Левитт на брифинге в среду.

Пресс-секретарь отметила, что ознакомилась с материалами СМИ о переговорах с Ираном, в которых, в частности, идет речь о предложенном США Ирану плане по урегулированию из 15 пунктов. По ее словам, в публикациях "есть элементы правды, но некоторые истории, которые я прочитала, не полностью соответствовали действительности". В связи с этим она предостерегла репортеров от "спекулятивных сообщений из анонимных источников".

Вместе с тем представитель Белого дома отметила, что Вашингтон не намерен разглашать подробности ведущихся переговоров с Ираном.

В свою очередь глава иранского МИД Аббас Аракчи в среду заявил, что в Тегеране рассматривают переданные США предложения, однако о диалоге речи нет. "Обмен сообщениями через посредников не означает переговоров с США", - приводит канал Iran international слова Аракчи. Он также призвал региональные страны дистанцироваться от США и подчеркнул, что они не воспринимали Иран всерьез. Аракчи отметил, что наличие американских баз в государствах региона не дало им защиты.

Иран в случае новых атак может создать угрозу для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе, который является важным ключевым узлом для мировой торговли, сообщило в среду иранское агентство "Тасним". "Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и у Ирана есть и воля, и возможности создать вполне реальную угрозу для него. Поэтому, если американцы хотят придумать решение для Ормузского пролива с помощью глупых мер, им следует быть осторожными, чтобы не добавлять к своим проблемам и затруднениям еще один пролив", - цитирует агентство неназванного источника в армии Ирана.

По словам собеседника агентства, Иран постоянно следит "за подготовкой и развитием событий на фронтах противника". "Если противник захочет предпринять действия на суше на иранских островах или где-либо еще на нашей территории, или нанести ущерб Ирану военно-морскими операциями в Персидском и Оманском заливах, мы неожиданно откроем для них другие фронты, чтобы их действия не только не принесли им никакой пользы, но и удвоили их издержки", - подчеркнул источник.

Израильские власти полагают, что президент США Дональд Трамп, вероятно, заявит о перемирии в конфликте с Ираном уже в эти выходные или к середине следующей недели, сообщает Ynet. "Израиль рассчитывает, что Трамп может объявить о перемирии на грядущих выходных или самое позднее - к середине следующей недели", - информирует портал. При этом в Израиле ожидают, что Трамп будет добиваться месячного прекращения огня или даже объявит о нем в одностороннем порядке. В свою очередь Израиль пока наращивает интенсивность военной кампании.

Неназванный израильский чиновник заявил порталу, что Трамп желает завершить конфликт, но в случае неудачи этого начинания может пойти на операцию по захвату иранского острова Харк. "Трамп и правда хочет закончить это. Если не сработает, тогда захватить остров Харк. США готовятся и к этому сценарию", - сказал он.

Американские фондовые индексы в среду выросли на фоне снижения цен на нефть и на ожиданиях деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. "Сейчас много нервного напряжения, а настроения рынка и заголовки новостей сильно влияют на рыночные колебания", - отмечает трейдер Rosenblatt Securities Майкл Джеймс. Однако любые признаки диалога между США и Ираном вселяют некоторую надежду в инвесторов после сигналов о том, что Вашингтон добивается прекращения огня и восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в феврале увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда. Это самый существенный подъем почти за четыре года (с марта 2022 года). Эксперты прогнозировали повышение всего на 0,5%, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали 0,7%. В том числе стоимость импортного топлива повысилась в прошлом месяце на 3,8% (после падения на 1,2% в январе).

Азиатские фондовые индексы снижаются в четверг на фоне неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 1%, гонконгский Hang Seng - 1,9%. Значение японского Nikkei 225 уменьшается на 0,8%. Значение южнокорейского индекса Kospi упало на 3%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,1%.

США продолжают настаивать, что ведут мирные переговоры с Ираном, тогда как Тегеран дает понять, что не намерен напрямую общаться с Вашингтоном. Иранские власти заявили, что не пойдут на перемирие на американских условиях, но предлагают собственный план из 5 пунктов, который оставит за ними контроль над Ормузским проливом, пишет Trading Economics. Проход через пролив открыт для дружественных по отношению к Тегерану стран, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Вместе с тем нефть дорожает утром в четверг, восстанавливая понесенные накануне потери. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 2,19%, до 104,46 за баррель. В среду контракт подешевел на 2,2%, до $102,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 2,25%, до $92,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 2,2%, до $90,32 за баррель.

Сигналы относительно усилий, направленных на организацию переговоров между Вашингтоном и Тегераном, оказали давление на нефтяные цены накануне. Однако оптимизм участников рынка по поводу возможности скорого урегулирования конфликта несколько угас на фоне противоречивых заявлений его сторон. Тем временем Ормузский пролив остается по сути закрытым, в результате чего мировой рынок недополучает около 20 млн баррелей нефти в сутки.

Невозможность экспортировать нефть через этот ключевой маршрут вынуждает производителей сокращать добычу. На основных иракских месторождениях на юге она сократилась примерно впятеро с начала конфликта, написало Reuters со ссылкой на иракских официальных лиц. Эти месторождения сейчас производят около 800 тыс. баррелей в сутки, тогда как до начала конфликта добыча находилась на уровне 4,3 млн б/с, по данным отраслевых источников.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 12 раз относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 492,794 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 18,411 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 марта увеличился на 0,09% и составил 120,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,12%, поднявшись до 1255,63 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-06R" (+0,93%), "Почта России БО-002P-03" (+0,44%), "Почта России-001Р-10" (+0,37%) и "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П11" (-0,57%), "Славнефть-001Р-03" (-0,5%) и "ВЭБ.РФ-001Р-19" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" зафиксировало объем размещения трехлетних "зеленых" облигаций серии 002P-07 в размере 6 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 4,5 млрд рублей прошел 25 марта. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред, установленный в размере 500 базисных пунктов. По займу выставлена оферта через 1 год 11 месяцев (690 дней). Техразмещение выпуска запланировано на 27 марта. Бумаги доступны для приобретения квалифицированным инвесторам.

ООО "ДиректЛизинг" установило финальный ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии БО-002Р-06 объемом 200 млн рублей на уровне 24,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 27,45% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Структура эмиссии предусматривает амортизацию: по 1,67% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат с 1-го по 59-й купоны, еще 1,47% номинала - в дату погашения. Сбор заявок на выпуск прошел 25 марта. Техразмещение запланировано на 27 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ГК "Автодор" (OKPO code: 94158138) 27 марта начнет размещение облигаций серий БО-005Р-15 и БО-005Р-16. Ставки 1-8-го ежемесячных купонов бондов БО-005Р-15 установлены на уровне 15,35% годовых, ставки 1-32-го ежемесячных купонов облигаций БО-005Р-16 - на уровне 15,40% годовых. Срок обращения бондов БО-005Р-15 - 240 дней. Срок обращения облигаций БО-005Р-16 - 960 дней. Объемы выпусков пока не раскрываются.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 27 марта с 11:00 до 14:00 мск проведет сбор заявок на флоатер серии БО-006Р-02 со сроком обращения 2,5 года объемом от 20 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ - не выше 160 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 7 апреля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Неквалифицированным инвесторам облигации будут доступны при условии прохождения теста N8.