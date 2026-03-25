Рубль вечером ускорил снижение в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 25 марта. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в среду в рамках коррекции после сильного падения в начале недели. Рубль опустился на на фоне дешевеющей нефти, поддержку его котировкам оказал спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.

Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,83 руб., что на 17 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 26 марта на 24,12 копейки, до 80,7192 руб./$1, и снизил курс евро на 11,5 копейки, до 93,8097 руб./EUR1.

"Рубль к вечеру среды умеренно дешевел в паре с юанем, при этом резко снизилась волатильность торгов. Полагаем, что стабилизация ситуации на рынке произошла после прояснения позиции Минфина относительно возможного изменения параметров бюджетного правила. Вчера стало известно, что из-за роста цен на нефть его корректировка может быть отложена до 2027 года. Кроме того, вчера же прозвучало предложение финансового ведомства продлить президентский указ об обязательной продаже валютной выручки, который истекает к лету этого года. В прошлом августе нормативы обязательной продажи валютной выручки были обнулены, однако, возможно, Минфин будет не против, если эта мера вернется в практическую плоскость. Отметим также, что заметную поддержку в предыдущие дни рубль получил благодаря экспортерам, которые активно продавали валюту на локальных пиках под налоги марта. Всего за три сессии - с пятницы по вторник - рубль укрепился на 6,5%, сегодня же мы наблюдаем небольшую коррекцию после этого роста", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Цены на нефть остаются в минусе вечером в среду после выхода данных о запасах в США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск снижается на 2,56%, до $101,84 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,08%, до $90,42 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6,93 млн баррелей, до 456,2 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти на 500 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 3,42 млн баррелей.

Ранее в ходе сессии нефтяные котировки обновили минимумы за две недели на фоне сигналов, указывающих на попытки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

При этом Ормузский пролив остается по сути закрытым, в результате чего мировой рынок недополучает около 20 млн баррелей нефти в сутки. Потери за 25 дней военных действий, таким образом, могли составить до 500 млн баррелей, что соответствует пяти дням общемирового спроса на нефть.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 25 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник выросла на 18 пунктов - до 14,87% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в среду опустилась на 2 базисных пункта - до 15,16% годовых, версии на сроки 3 и 6 месяцев понизились на 1 базисный пункт - до 15,73% и 16,54% годовых соответственно.