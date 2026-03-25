"Цифра брокер" обновил состав модельных портфелей с акциями и облигациями РФ

Инвестиционная компания "Цифра брокер" обновила состав своих модельных портфелей с российскими акциями и облигациями.

Так, из консервативного портфеля (подходит инвесторам с низкой склонностью к риску и приносит стабильный дивидендный доход, облигации в портфеле имеют наивысший кредитный рейтинг) аналитики исключили облигации Автодор БО-003Р-03; Газпром Капитал БО-001Р-08 и Газпром Капитал ЗО26-1-Д ввиду их погашения.

В портфель вошли бивалютные облигации Газпром Капитал БО-003Р-13 и ГТЛК 002P-09.

Состав акций не изменился.

Таким образом, актуальную структуру консервативного портфеля на данный момент составляют акции "МТС", Сбербанка, "Норильского никеля", "ФосАгро", "Интер РАО", "Россети Ленэнерго" пр., ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", а также облигации ОФЗ 26242, РЖД 001P-28R, ДОМ.РФ 002Р-01, Газпром Нефть 003P-07R, ВТБ Б-1-343, ОФЗ-ПД 26238, ОФЗ-ПД 26245, Газпром Капитал БО-003Р-13 и ГТЛК 002P-09.

Кроме того, в число консервативных инструментов экспертов входит позиция в золоте.

В сбалансированном портфеле (умеренная склонностью к риску, защитным инструментам отдается меньшее предпочтение) акции "ДОМ.РФ" заменили бумаги "Московской биржи".

Как отмечают аналитики, процентные доходы биржи снижаются быстрее, чем восстанавливаются комиссионные, что сокращает чистую прибыль и дивидендный потенциал в краткосрочной перспективе. "ДОМ.РФ" демонстрирует устойчивые темпы роста бизнеса, обладает эффективной бизнес-моделью, выплачивает дивиденды и обладает потенциалом роста по мере смягчения ДКП и дальнейшего развития комиссионного бизнеса.

Из портфеля также были убраны облигации КАМАЗ БО-П11 ввиду их погашения, добавлены облигации А101 БО-001P-02 и бивалютные облигации Акрон БО-002Р-01.

Текущий состав сбалансированного портфеля такой: акции Сбербанка, "Полюса", "Транснефти", "Мать и дитя", "Яндекса", "Ленты", "НОВАТЭКа", "Ренессанс страхование", "ДОМ.РФ" и "Т-Технологий"; облигации Инарктика 002Р-01, Россети Московский регион 001P-05, РСХБ БO-03-002P, Балтийский лизинг БО-П12, А101 БО-001P-02 и Акрон БО-002Р-01.

Из спекулятивного портфеля (для инвесторов с высокой склонностью к риску, состоит из высокодоходных и рискованных акций компаний роста, а также облигаций из сегмента ВДО) аналитики исключили акции ВТБ и "Северстали" и добавили ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

По их мнению, бумаги ритейлера сильно перепроданы и по текущим ценам выглядят привлекательными для покупки.

Состав облигаций был сохранен.

В спекулятивный портфель на данный момент входят акции "Яндекса", "Хэдхантера", "Новабев Групп", "Промомеда", "Аренадата", ПАО "Озон Фармацевтика", МКПАО "Озон", "Группы Позитив", "Совкомфлота", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"; облигации Интерлизинг 001Р-07, Росэксимбанк 002Р-04, Сегежа Групп 003P-02R, АйДи Коллект 001P-05 и РУСАЛ БО-001Р-07.

