"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Норникеля против АЛРОСА"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях ГМК "Норильский никель"/Шорт в акциях "АЛРОСА", открытую 30 января 2026 года, с целевым спредом 12% на начало мая 2026 года, говорится в комментарии аналитика Кирилла Чуйко.

Алмазная отрасль по-прежнему стагнирует без перспектив восстановления в ближайшее время, тем временем в динамику драгоценных металлов вмешался новый фактор, отмечает эксперт: волну волатильности спровоцировали высокие цены на нефть из-за конфликта в Иране.

"На этом фоне котировки бумаг "Норникеля" снизились. Мы считаем, что такая просадка не подкреплена фундаментальными факторами и носит краткосрочный характер", - пишет Чуйко.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.