Рубль днем немного опускается в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 25 марта. Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду в рамках коррекции после сильного падения в начале недели. Рубль лишь слабо опускается на фоне активно дешевеющей нефти, поддержку его котировкам оказывает спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.

Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,6785 руб., что на 1,85 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 18 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,75 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, опустился на 7 копеек, до 93,53 руб./EUR1.

Торговый диапазон 11,5-12 руб. за юань останется актуальным для валютной пары юань/рубль в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Рубль при этом может попытаться продолжить волну укрепления, чему способствуют продажи валюты со стороны экспортеров - повышенный относительно января и февраля объем отчислений в бюджет со стороны крупных нефтегазовых компаний создает дополнительный спрос на рублевую ликвидность с их стороны, отмечает эксперт в комментарии.

"На таком фоне в ходе сессии юань способен закрепиться в нижней половине данного коридора. Отметим, что желание части инвесторов зафиксировать прибыль по "коротким" позициям может несколько сдержать дальнейшее снижение китайской валюты", - пишет Зварич.

Рубль в ближайшее время продолжит отыгрывать понесенные по отношению к юаню потери, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Курс пары юань/рубль ушел ниже важной отметки в 11,75 руб./юань. Следующая сильная поддержка лежит в районе 11,4-11,5 руб./юань, но мы не уверены, что она устоит в ожидании (а возможно, уже начавшегося) увеличения притока валюты в страну, - пишет эксперт в комментарии. - Во многом рубль поддержал Минфин, который отказался менять цену отсечения нефти в бюджетном правиле в текущем году. Это будет способствовать продолжению снижения ключевой ставки Банком России".

Цены на нефть усилили падение днем в среду, опустившись до минимумов за две недели на фоне сигналов, указывающих на попытки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 5,85%, до $98,34 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 5,64%, до $87,13 за баррель.

Накануне обе марки выросли в цене более чем на 4%.

Рынок реагирует на сообщения СМИ о предложенном США плане урегулирования иранского конфликта. По данным издания Axios, Штаты направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, но ответа пока не получили.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,3 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 1,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 мск.