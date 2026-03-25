.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Рубль днем немного опускается в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
В ЦБ РФ назвали ограниченным вклад повышения НДС в инфляцию
Вклад налоговых изменений в инфляцию оказался ограниченным и составил чуть более 1 процентного пункта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. "Всех беспокоило, как повышение НДС и в целом весь комплекс налоговых...
 
Недружественные страны лишились в РФ свыше $600 млрд доходов
Компании недружественных стран за период с 2022 по 2025 г. недополучили в России свыше $610 млрд выручки и как минимум $16 млрд чистой прибыли. Если в 2021 г. они заработали более $280 млрд, то в последующие четыре года – в среднем на $153 млрд...
 
Вклад креативных отраслей в ВВП увеличится до 7,7% в 2036 году
Минэкономразвития готовится внести в правительство проект Стратегии развития креативной экономики в РФ до 2036 года. Целевой сценарий предполагает, что за счет господдержки вклад креативных отраслей увеличится с нынешних 4,2% до 7,7% ВВП в 2036...
 
25 марта 2026 года 15:30

Рубль днем немного опускается в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 25 марта. Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду в рамках коррекции после сильного падения в начале недели. Рубль лишь слабо опускается на фоне активно дешевеющей нефти, поддержку его котировкам оказывает спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.

Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,6785 руб., что на 1,85 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 18 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,75 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, опустился на 7 копеек, до 93,53 руб./EUR1.

Торговый диапазон 11,5-12 руб. за юань останется актуальным для валютной пары юань/рубль в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Рубль при этом может попытаться продолжить волну укрепления, чему способствуют продажи валюты со стороны экспортеров - повышенный относительно января и февраля объем отчислений в бюджет со стороны крупных нефтегазовых компаний создает дополнительный спрос на рублевую ликвидность с их стороны, отмечает эксперт в комментарии.

"На таком фоне в ходе сессии юань способен закрепиться в нижней половине данного коридора. Отметим, что желание части инвесторов зафиксировать прибыль по "коротким" позициям может несколько сдержать дальнейшее снижение китайской валюты", - пишет Зварич.

Рубль в ближайшее время продолжит отыгрывать понесенные по отношению к юаню потери, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Курс пары юань/рубль ушел ниже важной отметки в 11,75 руб./юань. Следующая сильная поддержка лежит в районе 11,4-11,5 руб./юань, но мы не уверены, что она устоит в ожидании (а возможно, уже начавшегося) увеличения притока валюты в страну, - пишет эксперт в комментарии. - Во многом рубль поддержал Минфин, который отказался менять цену отсечения нефти в бюджетном правиле в текущем году. Это будет способствовать продолжению снижения ключевой ставки Банком России".

Цены на нефть усилили падение днем в среду, опустившись до минимумов за две недели на фоне сигналов, указывающих на попытки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 5,85%, до $98,34 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 5,64%, до $87,13 за баррель.

Накануне обе марки выросли в цене более чем на 4%.

Рынок реагирует на сообщения СМИ о предложенном США плане урегулирования иранского конфликта. По данным издания Axios, Штаты направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, но ответа пока не получили.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,3 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 1,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 мск.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 марта 2026 года 16:20
Золоту мешают ужесточение риторики ФРС и сильный доллар - "Велес Капитал"
Росту котировок золота мешают ужесточение риторики ФРС и сильный доллар США, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Основной причиной продаж в золоте стало укрепление доллара, который в текущем периоде вернул себе роль защитного актива,...    читать дальше
.
25 марта 2026 года 15:38
"Финам" повысил рейтинг акций Microsoft до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Microsoft Corp. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $501,44 за штуку, что предполагает потенциал роста 30,9%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Текущая слабость в акциях эмитента выглядит скорее переоценкой...    читать дальше
.
25 марта 2026 года 14:49
Нестабильность валютного рынка РФ может сохраняться в ближайшие один-два месяца - УК "Первая"
стабильность на валютном рынке и тенденция к ослаблению рубля могут сохраняться в ближайшие один-два месяца, пока в РФ не начнет поступать выручка от продажи нефти и других экспортных товаров по относительно высоким мартовским ценам, говорится в обзоре аналитиков УК "Первая". На текущей неделе...    читать дальше
.
25 марта 2026 года 14:07
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $31,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10,1%, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Зарины Саидовой. Эмитент за...    читать дальше
.
25 марта 2026 года 13:33
"Финам" повысил рейтинг акций Sanhua до "держать"
"Финам" повысил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "продавать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 45,34 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 6,4%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "С пиков 2026 ода акции уже снизились в...    читать дальше
.
25 марта 2026 года 12:51
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Северстали, ММК и Мечела, "нейтральную" для НЛМК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив акций ПАО "Северсталь", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и ПАО "Мечел", а также "нейтральную" для бумаг "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), говорится в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко,...    читать дальше
.
25 марта 2026 года 12:11
Альфа-банк подтверждает "позитивную" оценку акций ДОМ.РФ
Альфа-банк подтверждает "позитивную" оценку акций "ДОМ.РФ", рекомендует пользоваться коррекциями в цене бумаг для покупки или наращивания позиций, говорится в материале старшего аналитика Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева. Эмитент опубликовал результаты за февраль 2026 года по...    читать дальше
.
25 марта 2026 года 11:42
"БКС МИ" подтверждает "нейтральную" оценку акций ДОМ.РФ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2800 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Довольно сильный рост чистой прибыли, позитивно оцениваем результаты эмитента за февраль...    читать дальше
.
25 марта 2026 года 11:07
Диапазон 11,5-12 руб./юань останется актуальным в среду - ПСБ
Торговый диапазон 11,5-12 руб. за юань останется актуальным для валютной пары юань/рубль в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Рубль при этом может попытаться продолжить волну укрепления, чему способствуют продажи валюты со стороны...    читать дальше
.
25 марта 2026 года 10:44
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2830-2880п в среду - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи в среду будет торговаться в диапазоне 2830-2880 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Из важных для рынка акций событий можно отметить начало срока реализации преимущественного права акционерами "М.Видео" в ходе проходящей крупной...    читать дальше
.
25 марта 2026 года 10:26
Рубль продолжит укрепление к юаню - "Алор Брокер"
Рубль в ближайшее время продолжит отыгрывать понесенные по отношению к юаню потери, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. "Курс пары юань/рубль ушел ниже важной отметки в 11,75 руб./юань. Следующая сильная поддержка лежит в районе 11,4-11,5 руб./юань, но мы не...    читать дальше
.
25 марта 2026 года 10:18
Рубль утром слабо опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти
Москва. 25 марта. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже при открытии торгов в среду в рамках коррекции после сильного падения в начале недели. Рубль слабо опускается на фоне дешевеющей нефти, поддержку его котировкам оказывает спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.    читать дальше
.
25 марта 2026 года 10:10
Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2800-2900п в среду - ПСБ
декс Мосбиржи проведет торговую сессию в среду в диапазоне 2800-2900 пунктов, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Аналитик отмечает в комментарии, что в фокусе будут скорее бумаги с сильными внутренними триггерами, нежели...    читать дальше
.
25 марта 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 25 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и резких разнонаправленных скачков мировых цен на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
25 марта 2026 года 09:47
Потенциал снижения доходностей длинных ОФЗ сохраняется - ПСБ
Потенциал для снижения доходностей длинных рублевых гособлигаций в ближайшие несколько недель сохраняется, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI продолжает консолидацию в узком диапазоне 119-120 пунктов в ожидании новых триггеров...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.