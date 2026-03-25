Нестабильность валютного рынка РФ может сохраняться в ближайшие один-два месяца - УК "Первая"

Нестабильность на валютном рынке и тенденция к ослаблению рубля могут сохраняться в ближайшие один-два месяца, пока в РФ не начнет поступать выручка от продажи нефти и других экспортных товаров по относительно высоким мартовским ценам, говорится в обзоре аналитиков УК "Первая".

На текущей неделе рубль может получить поддержку из-за приближения налогового периода, отмечают эксперты.

