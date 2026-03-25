"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Северстали, ММК и Мечела, "нейтральную" для НЛМК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив акций ПАО "Северсталь", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и ПАО "Мечел", а также "нейтральную" для бумаг "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), говорится в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Всемирная ассоциация стали (World Steel Association) опубликовала статистику по выпуску стали за февраль. По ее данным, производство стали в России в феврале составило 5 млн тонн - на 10% ниже, чем за аналогичный период 2025 года.

Падение происходит второй месяц подряд, констатируют эксперты. По итогам января выпуск стали снизился на 7,4%, до 5,5 млн тонн.

"Оцениваем новость негативно. Две трети квартала в сталелитейной отрасли наблюдается падение производства. В результате компании, вероятно, покажут слабые квартальные цифры: полагаем, в отчете за I квартал можем увидеть падение спроса и продаж, - пишут аналитики "БКС МИ". - Сохраняем "негативный" взгляд на "Северсталь", "ММК" и "Мечел" и "нейтральный" на "НЛМК".

