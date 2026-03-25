Цены на нефть активно снижаются

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник.

Днем ранее индексы подскочили более чем на 1%, максимальными темпами за полтора месяца, после решения президента США Дональда Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Рынок также положительно отреагировал на слова президента о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры.

Между тем Тегеран опроверг слова Трампа о переговорах, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки. Также во вторник Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля.

"Иранские официальные лица неоднократно опровергали факт переговоров с США, - отметили аналитики Deutsche Bank. - Теперь многое будет зависеть от прогресса на переговорах, если они действительно ведутся, и от того, последуют ли за оптимистичной риторикой конкретные действия".

Участники рынка опасаются, что затянувшийся конфликт и спровоцированный им подъем цен на нефть может ускорить инфляцию и усложнить задачу Федеральной резервной системы (ФРС) по снижению ключевой ставки.

Трейдеры на рынке деривативов теперь оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 20%, тогда как в начале недели оценка такой вероятности превышала 35%, по данным CME FedWatch. Шансы на снижение ставки к концу года оцениваются менее чем в 10%.

Тем временем во вторник из окончательных данных министерства труда США стало известно, что производительность труда в стране в четвертом квартале 2025 года выросла на 1,8% в пересчете на годовые темпы, а стоимость рабочей силы увеличилась на 4,4%.

Предварительно сообщалось о росте обоих показателей на 2,8%. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали роста первого индикатора на 2%, второго - на 3,5%.

Несмотря на геополитические риски, аналитики Barclays улучшили прогноз для индекса S&P 500 на конец 2026 года до 7650 пунктов с ранее ожидавшихся 7400 пунктов, главным образом благодаря ожиданиям увеличения прибыли американских компаний.

Акции американского инвестбанка Jefferies Financial Group подорожали на 2,6% на сообщениях СМИ о том, что японская Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) может рассмотреть возможность его приобретения. Японская финансовая группа уже владеет 20% Jefferies.

Цена бумаг Smithfield Foods выросла на 4,3% благодаря сильной отчетности производителя продуктов питания за минувший квартал.

Рыночная стоимость производителя систем мониторинга глюкозы DexCom Inc. увеличилась на 1% после того, как аналитики Evercore ISI улучшили рекомендацию для бумаг компании до "выше рынка" с "на уровне рынка".

Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences договорилась о покупке разработчика препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний Ouro Medicines за сумму до $2,18 млрд. Акции Gilead подорожали на 0,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник понизился на 0,18% и составил 46124,06 пункта.

Лидерами снижения в составе индекса стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), подешевевшие на 6,2%. Тем временем рыночная стоимость Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) выросла на 2,6%, Caterpillar (SPB: CAT) - на 2,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,37% - до 6556,37 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,84% и завершил торги на уровне 21761,89 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду на оптимизме, связанном с возможным урегулированием ближневосточного конфликта.

Поддержку настроениям на рынках оказывают сообщения СМИ об усилиях, направленных на организацию переговоров между США и Ираном.

Вашингтон планирует организовать переговоры с Тегераном в четверг, однако иранские власти пока не отреагировали на такое предложение, сообщил во вторник Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников портала, США направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий. Многие из требований в этом проекте американская сторона выдвигала и раньше.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 2,95%.

В росте лидирует страховщик Tokio Marine Holdings (+14,6%). Активно растут котировки производителя электрооборудования Furukawa Electric (на 9,5%), технологических SoftBank и Sumco (на 8,4% и 7,8% соответственно), выпускающей электронные компоненты и керамику Ibiden (на 8,1%), машиностроительной Ebara (на 7,6%).

Самое большое падение демонстрируют акции рекрутинговой Recruit Holdings (на 1,9%), нефтяной Inpex (-1,6%), консалтинговых Nomura Research Institute и BayCurrent (на 1,4% и 1,5% соответственно).

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1,2%, гонконгский Hang Seng - 0,23%.

В Гонконге бумаги производителя бутилированной воды Nongfu Spring поднимаются в цене на 9,1%. Накануне компания отчиталась о росте чистой прибыли в 2025 году более чем на 30%, выручки - почти на 23%.

WH Group увеличивает капитализацию на 5,8%, Techtronic Industries - на 4,3%, CSPC Pharmaceutical - на 3,7%, Li Auto (SPB: LI) - на 3,6%, Meituan (SPB: 3690) - на 3,5%, Sunny Optical Technology - на 3,1%, BYD Electronic - на 2,6%, Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology - на 2,3%.

После разочаровывающей отчетности производитель игрушек Pop Mart сокращает рыночную стоимость на 13,9%, а сеть ресторанов Haidilao International - на 10,3%.

Акции пивоваренной China Resources Beer дешевеют на 2,8%, нефтяной CNOOC дешевеют на 2,7%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,5%, производителя электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,1%.

Южнокорейский Kospi поднялся на 1,82%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросли на 0,8%, чипмейкера SK Hynix - на 1,2%, сталелитейной Posco - на 0,7%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,6%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 2,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,85%.

Потребительские цены в Австралии в феврале увеличились на 3,7% в годовом выражении и не изменились к предыдущему месяцу, сообщило статуправление страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали подъема на 3,8% в сравнении с тем же месяцем предыдущего года и нулевого роста в сравнении с январем.

Таким образом, инфляция в стране замедлилась в феврале: месяцем ранее цены выросли на 3,8% г/г и на 0,4% м/м. Тем не менее годовая инфляция остается выше определенного австралийским ЦБ целевого диапазона 2-3%.

Лучшую динамику показали бумаги производителя лития Liontown (+11,6%), золотодобывающей Bellevue Gold (+11,1%) и производителя урана Paladin Energy (+11%).

В тройку лидеров снижения вошли нефетегазовая Beach Energy (-5,3%), угольная New Hope (-4,8%) и производитель алкоголя Endeavour Group (-4,7%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 3,3% и 1,6% соответственно.

Цены на нефть активно снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущей сессии, рынок реагирует на сообщения СМИ о предложенном США плане урегулирования иранского конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск опускается на $5,09 (4,87%), до 99,4 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $4,55 (4,55%), до $104,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $3,73 (4,04%), до $88,62 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $4,22 (4,79%), до $92,35 за баррель.

США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, но иранские власти пока не отреагировали на такое предложение, сообщило издание Axios со ссылкой на источники. По данным портала, Штаты направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, но ответа пока не получили.

В то же время другие источники сообщили изданию, что иранские официальные лица уведомили страны, пытающиеся выступить посредниками в переговорах с США, что не доверяют президенту Дональду Трампу в его стремлении найти мирное решение конфликта.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что его страна может стать площадкой для американо-иранских переговоров для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Газета The Guardian со ссылкой на источники написала, что делегацию от США на переговорах в Пакистане может возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Ожидания перемирия немного усилились, и участники рынка фиксируют прибыль, - отметил старший стратег Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава. - Однако перспективы успеха переговоров остаются неясными".

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,3 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 1,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 мск.