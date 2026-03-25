Мнения аналитиков
Цены на нефть активно снижаются
Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
В ЦБ РФ назвали ограниченным вклад повышения НДС в инфляцию
Вклад налоговых изменений в инфляцию оказался ограниченным и составил чуть более 1 процентного пункта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. "Всех беспокоило, как повышение НДС и в целом весь комплекс налоговых...
 
Недружественные страны лишились в РФ свыше $600 млрд доходов
Компании недружественных стран за период с 2022 по 2025 г. недополучили в России свыше $610 млрд выручки и как минимум $16 млрд чистой прибыли. Если в 2021 г. они заработали более $280 млрд, то в последующие четыре года – в среднем на $153 млрд...
 
Вклад креативных отраслей в ВВП увеличится до 7,7% в 2036 году
Минэкономразвития готовится внести в правительство проект Стратегии развития креативной экономики в РФ до 2036 года. Целевой сценарий предполагает, что за счет господдержки вклад креативных отраслей увеличится с нынешних 4,2% до 7,7% ВВП в 2036...
 
25 марта 2026 года 09:10

Цены на нефть активно снижаются

Уолл-стрит завершила в минусе торги во вторник. Рынки акций стран АТР растут в среду. Нефть дешевеет в среду утром, Brent торгуется ниже $100 за баррель.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник.

Днем ранее индексы подскочили более чем на 1%, максимальными темпами за полтора месяца, после решения президента США Дональда Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Рынок также положительно отреагировал на слова президента о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры.

Между тем Тегеран опроверг слова Трампа о переговорах, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки. Также во вторник Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля.

"Иранские официальные лица неоднократно опровергали факт переговоров с США, - отметили аналитики Deutsche Bank. - Теперь многое будет зависеть от прогресса на переговорах, если они действительно ведутся, и от того, последуют ли за оптимистичной риторикой конкретные действия".

Участники рынка опасаются, что затянувшийся конфликт и спровоцированный им подъем цен на нефть может ускорить инфляцию и усложнить задачу Федеральной резервной системы (ФРС) по снижению ключевой ставки.

Трейдеры на рынке деривативов теперь оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 20%, тогда как в начале недели оценка такой вероятности превышала 35%, по данным CME FedWatch. Шансы на снижение ставки к концу года оцениваются менее чем в 10%.

Тем временем во вторник из окончательных данных министерства труда США стало известно, что производительность труда в стране в четвертом квартале 2025 года выросла на 1,8% в пересчете на годовые темпы, а стоимость рабочей силы увеличилась на 4,4%.

Предварительно сообщалось о росте обоих показателей на 2,8%. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали роста первого индикатора на 2%, второго - на 3,5%.

Несмотря на геополитические риски, аналитики Barclays улучшили прогноз для индекса S&P 500 на конец 2026 года до 7650 пунктов с ранее ожидавшихся 7400 пунктов, главным образом благодаря ожиданиям увеличения прибыли американских компаний.

Акции американского инвестбанка Jefferies Financial Group подорожали на 2,6% на сообщениях СМИ о том, что японская Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) может рассмотреть возможность его приобретения. Японская финансовая группа уже владеет 20% Jefferies.

Цена бумаг Smithfield Foods выросла на 4,3% благодаря сильной отчетности производителя продуктов питания за минувший квартал.

Рыночная стоимость производителя систем мониторинга глюкозы DexCom Inc. увеличилась на 1% после того, как аналитики Evercore ISI улучшили рекомендацию для бумаг компании до "выше рынка" с "на уровне рынка".

Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences договорилась о покупке разработчика препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний Ouro Medicines за сумму до $2,18 млрд. Акции Gilead подорожали на 0,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник понизился на 0,18% и составил 46124,06 пункта.

Лидерами снижения в составе индекса стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), подешевевшие на 6,2%. Тем временем рыночная стоимость Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) выросла на 2,6%, Caterpillar (SPB: CAT) - на 2,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,37% - до 6556,37 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,84% и завершил торги на уровне 21761,89 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду на оптимизме, связанном с возможным урегулированием ближневосточного конфликта.

Поддержку настроениям на рынках оказывают сообщения СМИ об усилиях, направленных на организацию переговоров между США и Ираном.

Вашингтон планирует организовать переговоры с Тегераном в четверг, однако иранские власти пока не отреагировали на такое предложение, сообщил во вторник Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников портала, США направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий. Многие из требований в этом проекте американская сторона выдвигала и раньше.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 2,95%.

В росте лидирует страховщик Tokio Marine Holdings (+14,6%). Активно растут котировки производителя электрооборудования Furukawa Electric (на 9,5%), технологических SoftBank и Sumco (на 8,4% и 7,8% соответственно), выпускающей электронные компоненты и керамику Ibiden (на 8,1%), машиностроительной Ebara (на 7,6%).

Самое большое падение демонстрируют акции рекрутинговой Recruit Holdings (на 1,9%), нефтяной Inpex (-1,6%), консалтинговых Nomura Research Institute и BayCurrent (на 1,4% и 1,5% соответственно).

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1,2%, гонконгский Hang Seng - 0,23%.

В Гонконге бумаги производителя бутилированной воды Nongfu Spring поднимаются в цене на 9,1%. Накануне компания отчиталась о росте чистой прибыли в 2025 году более чем на 30%, выручки - почти на 23%.

WH Group увеличивает капитализацию на 5,8%, Techtronic Industries - на 4,3%, CSPC Pharmaceutical - на 3,7%, Li Auto (SPB: LI) - на 3,6%, Meituan (SPB: 3690) - на 3,5%, Sunny Optical Technology - на 3,1%, BYD Electronic - на 2,6%, Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology - на 2,3%.

После разочаровывающей отчетности производитель игрушек Pop Mart сокращает рыночную стоимость на 13,9%, а сеть ресторанов Haidilao International - на 10,3%.

Акции пивоваренной China Resources Beer дешевеют на 2,8%, нефтяной CNOOC дешевеют на 2,7%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,5%, производителя электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,1%.

Южнокорейский Kospi поднялся на 1,82%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросли на 0,8%, чипмейкера SK Hynix - на 1,2%, сталелитейной Posco - на 0,7%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,6%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 2,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,85%.

Потребительские цены в Австралии в феврале увеличились на 3,7% в годовом выражении и не изменились к предыдущему месяцу, сообщило статуправление страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали подъема на 3,8% в сравнении с тем же месяцем предыдущего года и нулевого роста в сравнении с январем.

Таким образом, инфляция в стране замедлилась в феврале: месяцем ранее цены выросли на 3,8% г/г и на 0,4% м/м. Тем не менее годовая инфляция остается выше определенного австралийским ЦБ целевого диапазона 2-3%.

Лучшую динамику показали бумаги производителя лития Liontown (+11,6%), золотодобывающей Bellevue Gold (+11,1%) и производителя урана Paladin Energy (+11%).

В тройку лидеров снижения вошли нефетегазовая Beach Energy (-5,3%), угольная New Hope (-4,8%) и производитель алкоголя Endeavour Group (-4,7%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 3,3% и 1,6% соответственно.

Цены на нефть активно снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущей сессии, рынок реагирует на сообщения СМИ о предложенном США плане урегулирования иранского конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск опускается на $5,09 (4,87%), до 99,4 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $4,55 (4,55%), до $104,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $3,73 (4,04%), до $88,62 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $4,22 (4,79%), до $92,35 за баррель.

США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, но иранские власти пока не отреагировали на такое предложение, сообщило издание Axios со ссылкой на источники. По данным портала, Штаты направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, но ответа пока не получили.

В то же время другие источники сообщили изданию, что иранские официальные лица уведомили страны, пытающиеся выступить посредниками в переговорах с США, что не доверяют президенту Дональду Трампу в его стремлении найти мирное решение конфликта.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что его страна может стать площадкой для американо-иранских переговоров для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Газета The Guardian со ссылкой на источники написала, что делегацию от США на переговорах в Пакистане может возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Ожидания перемирия немного усилились, и участники рынка фиксируют прибыль, - отметил старший стратег Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава. - Однако перспективы успеха переговоров остаются неясными".

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,3 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 1,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 мск.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 марта 2026 года 16:20
Золоту мешают ужесточение риторики ФРС и сильный доллар - "Велес Капитал"
Росту котировок золота мешают ужесточение риторики ФРС и сильный доллар США, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Основной причиной продаж в золоте стало укрепление доллара, который в текущем периоде вернул себе роль защитного актива,...    читать дальше
25 марта 2026 года 15:38
"Финам" повысил рейтинг акций Microsoft до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Microsoft Corp. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $501,44 за штуку, что предполагает потенциал роста 30,9%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Текущая слабость в акциях эмитента выглядит скорее переоценкой...    читать дальше
25 марта 2026 года 15:30
Рубль днем немного опускается в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти
Москва. 25 марта. Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду в рамках коррекции после сильного падения в начале недели. Рубль лишь слабо опускается на фоне активно дешевеющей нефти, поддержку его котировкам оказывает спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.    читать дальше
25 марта 2026 года 14:49
Нестабильность валютного рынка РФ может сохраняться в ближайшие один-два месяца - УК "Первая"
стабильность на валютном рынке и тенденция к ослаблению рубля могут сохраняться в ближайшие один-два месяца, пока в РФ не начнет поступать выручка от продажи нефти и других экспортных товаров по относительно высоким мартовским ценам, говорится в обзоре аналитиков УК "Первая". На текущей неделе...    читать дальше
25 марта 2026 года 14:07
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $31,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10,1%, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Зарины Саидовой. Эмитент за...    читать дальше
25 марта 2026 года 13:33
"Финам" повысил рейтинг акций Sanhua до "держать"
"Финам" повысил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "продавать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 45,34 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 6,4%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "С пиков 2026 ода акции уже снизились в...    читать дальше
25 марта 2026 года 12:51
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Северстали, ММК и Мечела, "нейтральную" для НЛМК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив акций ПАО "Северсталь", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и ПАО "Мечел", а также "нейтральную" для бумаг "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), говорится в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко,...    читать дальше
25 марта 2026 года 12:11
Альфа-банк подтверждает "позитивную" оценку акций ДОМ.РФ
Альфа-банк подтверждает "позитивную" оценку акций "ДОМ.РФ", рекомендует пользоваться коррекциями в цене бумаг для покупки или наращивания позиций, говорится в материале старшего аналитика Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева. Эмитент опубликовал результаты за февраль 2026 года по...    читать дальше
25 марта 2026 года 11:42
"БКС МИ" подтверждает "нейтральную" оценку акций ДОМ.РФ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2800 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Довольно сильный рост чистой прибыли, позитивно оцениваем результаты эмитента за февраль...    читать дальше
25 марта 2026 года 11:07
Диапазон 11,5-12 руб./юань останется актуальным в среду - ПСБ
Торговый диапазон 11,5-12 руб. за юань останется актуальным для валютной пары юань/рубль в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Рубль при этом может попытаться продолжить волну укрепления, чему способствуют продажи валюты со стороны...    читать дальше
25 марта 2026 года 10:44
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2830-2880п в среду - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи в среду будет торговаться в диапазоне 2830-2880 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Из важных для рынка акций событий можно отметить начало срока реализации преимущественного права акционерами "М.Видео" в ходе проходящей крупной...    читать дальше
25 марта 2026 года 10:26
Рубль продолжит укрепление к юаню - "Алор Брокер"
Рубль в ближайшее время продолжит отыгрывать понесенные по отношению к юаню потери, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. "Курс пары юань/рубль ушел ниже важной отметки в 11,75 руб./юань. Следующая сильная поддержка лежит в районе 11,4-11,5 руб./юань, но мы не...    читать дальше
25 марта 2026 года 10:18
Рубль утром слабо опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти
Москва. 25 марта. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже при открытии торгов в среду в рамках коррекции после сильного падения в начале недели. Рубль слабо опускается на фоне дешевеющей нефти, поддержку его котировкам оказывает спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.    читать дальше
25 марта 2026 года 10:10
Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2800-2900п в среду - ПСБ
декс Мосбиржи проведет торговую сессию в среду в диапазоне 2800-2900 пунктов, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Аналитик отмечает в комментарии, что в фокусе будут скорее бумаги с сильными внутренними триггерами, нежели...    читать дальше
25 марта 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 25 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и резких разнонаправленных скачков мировых цен на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
