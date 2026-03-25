Альфа-банк подтверждает "позитивную" оценку акций "ДОМ.РФ", рекомендует пользоваться коррекциями в цене бумаг для покупки или наращивания позиций, говорится в материале старшего аналитика Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева.

Эмитент опубликовал результаты за февраль 2026 года по МСФО.

Чистая прибыль в феврале составила 9,5 млрд руб. (+7% м/м, +77% г/г), против среднего месячного показателя 7,4 млрд руб. в 2025 году.

ROE по итогам 2М26 составила 23,7% (22,1% в январе 2026 года, 21,6% по итогам 2025 года).

"Такая динамика прибыли может говорить о том, что текущие рыночные ожидания по прибыли за 2026 год (консенсус-прогноз - около 103 млрд руб.) могут смещаться в сторону 110-115 млрд руб. (+30%), при ROE около 23%, против 22% у Сбербанка, по нашим оценкам, - указывают эксперты банка. - С момента IPO динамика акций "ДОМ.РФ" (+16%) была существенно лучше, чем по сектору в целом (+5% по индексу финансового сектора Мосбиржи). По нашим оценкам, при текущих котировках бумага торгуется с коэффициентами P/E и P/BV 2026П на уровне 3,4х и 0,72х соответственно, дисконт к Сбербанку составляет 7-10%, а дивидендная доходность за 2025-2026П - 11,4-14,8%".

Аналитик Альфа-банка подтверждают "позитивный" взгляд на бумаги эмитента и рекомендуют пользоваться коррекциями цены для покупки или наращивания позиций.

