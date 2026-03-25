Диапазон 11,5-12 руб./юань останется актуальным в среду - ПСБ

Торговый диапазон 11,5-12 руб. за юань останется актуальным для валютной пары юань/рубль в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Рубль при этом может попытаться продолжить волну укрепления, чему способствуют продажи валюты со стороны экспортеров - повышенный, относительно января и февраля, объем отчислений в бюджет со стороны крупных нефтегазовых компаний создает дополнительный спрос на рублевую ликвидность с их стороны, отмечает эксперт в комментарии.

"На таком фоне в ходе сессии юань способен закрепиться в нижней половине данного коридора. Отметим, что желание части инвесторов зафиксировать прибыль по "коротким" позициям может несколько сдержать дальнейшее снижение китайской валюты", - пишет Зварич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.