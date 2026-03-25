Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 25 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и резких разнонаправленных скачков мировых цен на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что РФ и Украина все ближе к заключению соглашения по урегулированию украинского кризиса. "Мы хотели бы, чтобы президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский сели за стол переговоров и заключили соглашение. Я думаю, что они приближаются к этому, но я уже говорил такое", - сказал он журналистам. Трамп повторил, что урегулирование украинского кризиса оказалось гораздо сложнее, чем он ожидал, и что поначалу он думал о нем как о "самом легком" для решения.

Газета The New York Times сообщила во вторник со ссылкой на источники, что Иран рассчитывает на устойчивый мир с гарантиями того, что США и Израиль не будут атаковать его вновь. "Иран не заинтересован во временном прекращении огня и хочет достичь устойчивого мирного соглашения с гарантиями того, что США и Израиль не будут нападать на него снова. (...) Иран также добивается от Вашингтона конкретного ослабления экономических санкций", - сказали собеседники издания из числа иранских чиновников.

По их словам, именно такие требования выдвигает глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах с США. Кроме того, источники заявили, что Аракчи в последние дни находится в прямом контакте со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

Трамп заявил также во вторник, что Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие. "Они (иранцы - ИФ) разговаривают с нами, и они говорят разумные вещи... У них не должно быть ядерного оружия, и мы говорим об этом... Не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия", - сказал он во вторник журналистам в Белом доме.

Те временем газета The Wall Street Journal сообщила во вторник со ссылкой на информированные источники, что Пентагон готовит приказ об отправке бригады элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США на Ближний Восток. По их данным, письменный приказ об отправке бригады в составе трех тысяч десантников будет подписан в ближайшие часы.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник. Днем ранее индексы подскочили более чем на 1%, максимальными темпами за полтора месяца, после решения президента США Дональда Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Рынок также положительно отреагировал на слова президента о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры. Между тем Тегеран опроверг слова Трампа о переговорах, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки. Также во вторник Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля.

Участники рынка опасаются, что затянувшийся конфликт и спровоцированный им подъем цен на нефть может ускорить инфляцию и усложнить задачу Федеральной резервной системы (ФРС) по снижению ключевой ставки. Трейдеры на рынке деривативов теперь оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 20%, тогда как в начале недели оценка такой вероятности превышала 35%, по данным CME FedWatch. Шансы на снижение ставки к концу года оцениваются менее чем в 10%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду на оптимизме, связанном с возможным урегулированием ближневосточного конфликта. Поддержку настроениям на рынках оказывают сообщения СМИ об усилиях, направленных на организацию переговоров между США и Ираном. Вашингтон планирует организовать переговоры с Тегераном в четверг, однако иранские власти пока не отреагировали на такое предложение, сообщил во вторник Axios со ссылкой на источники. Японский индекс Nikkei 225 повышается на 2,95%. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1,2%, гонконгский Hang Seng - 0,23%. Южнокорейский Kospi увеличился на 1,82%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,85%.

В свою очередь мировые цены на нефть активно снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущей сессии, рынок реагирует на сообщения СМИ о предложенном США плане урегулирования иранского конфликта. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опускается на 4,2%, до 100,1 за баррель. Во вторник контракт подорожал на 4,55%, до $104,49 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 3,65%, до $88,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 4,79%, до $92,35 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,3 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 1,3 млн баррелей. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 мск.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла на четверть относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 40,738 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 16,536 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 марта снизился на 0,06% и составил 120,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, опустившись до 1254,09 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-28" (-0,83%), "РЖД-001P-06R" (-0,76%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,67%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,32%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,51%), "ВЭБ.РФ-001Р-19" (+0,35%) и "Транснефть-001Р-13" (+0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) завершило размещение "фикса" серии БО-П22 объемом 1 млрд рублей и флоатера серии БО-П21 объемом 500 млн рублей. "КАМАЗ" 19 марта собрал заявки на два выпуска двухлетних облигаций. Общий планируемый объем займов составлял 5 млрд рублей, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ставка купонов "фикса" установлена на уровне 16% годовых, ей соответствует доходность к погашению в 17,23% годовых. Спред к ключевой ставке ЦБ по флоатеру установлен в размере 375 базисных пунктов. Купоны по флоатеру будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) зафиксировало объем размещения трехлетних облигаций серии БО-002Р-12 на уровне 35 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 20 млрд рублей прошел 24 марта. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 175 базисных пунктов, в ходе маркетинга он один раз снижался, составив в финале 150 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Техразмещение запланировано на 27 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "Симпл солюшнз кэпитл" установило финальный ориентир ставки купона 10-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через два года объемом 700 млн рублей на уровне 21% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 23,14% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 24 марта. Техразмещение запланировано на 27 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии БО-П22 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 500 млн рублей на уровне 20% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 21,94% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 8,25% от номинала будет погашаться в даты выплат 19-29-го купонов, еще 9,25% от номинала - в дату выплаты 30-го купона, в результате индикативная дюрация составит около двух лет. Сбор заявок на выпуск прошел 24 марта. Техразмещение запланировано на 27 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АО "Автоассистанс" по итогам букбилдинга увеличило объем выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 с 350 млн рублей до 500 млн рублей. Компания установила финальный ориентир ставки ежемесячного купона на уровне 24,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 27,45% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 24 марта. Техразмещение запланировано на 27 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Совкомбанк лизинг" установило ставку квартальных купонов годовых облигаций серии БО-П20 на уровне 13,6% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 24 марта без премаркетинга. Техразмещение начнется 27 марта. Объем выпуска пока не раскрывается.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило объем размещения ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (MOEX: DOMRF) серии БО-001P-62 в размере 26 млрд 237 млн 442 тыс. рублей. Сбор заявок на выпуск пройдет 30 марта. По нему будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны (28-го числа каждого месяца). Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 150 базисных пунктов. Юридический срок погашения выпуска - 28 декабря 2056 года, ожидаемая дюрация - около 3,7 лет (с учетом амортизации и досрочных погашений). Техразмещение запланировано на 31 марта. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам.

ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) 27 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-02-06 объемом не менее 25 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 14,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 15,50% годовых. Техразмещение запланировано на 2 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) определило ставку 30-го купона облигаций 3-й и 4-й серий на уровне 8,91% годовых. СЗКК разместила бонды общим номинальным объемом 10 млрд рублей в октябре 2011 года. Срок обращения облигаций - 20 лет. По выпускам выплачиваются полугодовые купоны. Ставки первых купонов установлены на уровне 11,15% годовых. Ставки 2-40-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год плюс 3% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: каждые полгода начиная с 7-го года обращения выплачиваются платежи, возрастающие от 1,8% от номинала облигаций до 6,5% от номинала. Долговые обязательства обеспечены государственной гарантией РФ.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" установило ставку 25-36-го купонов облигаций серии ПБО-02-06 на уровне 15% годовых, а также приняло решение о его досрочном погашении в дату окончания 36-го купона (25 марта 2027 года). Пятилетний выпуск на 8 млрд рублей был размещен в апреле 2024 года по ставке ежемесячного купона 16,05% годовых до оферты на приобретение с исполнением 1 апреля 2026 года. Прием заявок на приобретение проходит с 24 по 30 марта.

ООО "Магистраль двух столиц" установило ставку 40-го купонного периода по облигациям с залоговым обеспечением серии А1 на уровне 9% годовых, серии А2 - на уровне 8,5% годовых. Выпуск серии А1 объемом 7,5 млрд рублей был размещен в мае 2015 года, серии А2 на 5,5 млрд рублей - в мае 2016 года. Срок обращения выпусков - 15 лет. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Девелоперский холдинг Setl Group выкупил по оферте 4 млн 233 тыс. 674 облигации серии 002Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 12 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 35,281% займа. Трехлетний выпуск на 12 млрд рублей был размещен в марте 2024 года. Ставка ежемесячного купона до погашения перед офертой была установлена в размере 17% годовых.