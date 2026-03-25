Потенциал снижения доходностей длинных ОФЗ сохраняется - ПСБ

Потенциал для снижения доходностей длинных рублевых гособлигаций в ближайшие несколько недель сохраняется, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI продолжает консолидацию в узком диапазоне 119-120 пунктов в ожидании новых триггеров (итоги аукционов ОФЗ, данные по недельной инфляции и промпроизводству), отмечает эксперт.

"Как мы отмечали ранее, скорее всего, консолидация на рынке ОФЗ продолжится ближайшие несколько недель, после чего накопленный пласт статданных позволит инвесторам сформировать среднесрочный взгляд на динамику ключевой ставки с приближением апрельского заседания (опорное заседание с обновлением прогнозов регулятора)", - пишет Грицкевич в материале банка.

Исходя из мягкого сигнала ЦБ на мартовском заседании и готовности снизить ставку сразу на 100 б.п. (при отсутствии фактора Ирана), базовым сценарием остается снижение ключевой ставки на 50 б.п. в апреле (до 14,5% годовых), указывает аналитик ПСБ.

Это существенно сократит отрицательную маржу по длинным ОФЗ (доходность на участке 7-10 лет - 14,47-14,37%), что при сохранении цикла смягчения денежно-кредитной политики будет способствовать дальнейшему снижению доходностей на длинном конце кривой госбумаг, говорится в обзоре эксперта.

