X5 остается одним из самых интересных игроков потребсектора РФ - "ВТБ Мои Инвестиции"

ПАО Корпоративный центр ИКС 5" (X5) остается одним из самых интересных игроков потребительского сектора на российском рынке, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин.

Эмитент 20 марта опубликовал позитивные результаты за четвертый квартал 2025 года, констатируют эксперты.

Менеджмент ожидает роста выручки в 2026 году на 12-16%.

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что компания сможет показать рост рентабельности, а также стабилизирует инвестиции в промоактивность и административные расходы.

Кроме того, отмечают они в комментарии, Х5 активно развивает сервисы доставки, а также сеть дискаунтеров "Чижик". Эти сегменты показывают высокие темпы роста выручки - 30% и 42% соответственно.

Улучшение динамики рентабельности окажет дополнительную поддержку дивидендным выплатам. В мае можно ожидать рекомендацию по финальным дивидендам за 2025 год. Эксперты брокера прогнозируют 175 руб. на акцию, дивдоходность - 7%.

Компания может дважды выплатить дивиденды в 2026 году с совокупной доходностью 14%.

