Прогноз цены золота на горизонте 12 месяцев повышен до $5450/унц. - "БКС МИ"

Аналитики "БКС Мир инвестиций" повысили прогноз цены золота на горизонте 12 месяцев до $5450 за тройскую унцию, говорится в материале.

"Ситуация вокруг Ирана остается напряженной, тем не менее, котировки драгметалла ушли ниже $4500/унц., - отмечают эксперты. - Инвесторы опасаются ускорения инфляции, продолжения периода высоких ставок и распродают активы без денежного потока. Тем не менее потенциальный рост инфляции и геополитических рисков - фундаментально позитивные факторы для цен на золото. Мы обновляем прогноз по золоту на 12 месяцев до $5450 за унцию и повышаем взгляд на золото до "позитивного".

