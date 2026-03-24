Ориентир по индексу Мосбиржи на конец года - 3800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вырасти до 3800 пунктов к концу текущего года, считают аналитики банка ПСБ.

"Полагаем, что поученные в 2026 году дивиденды могут быть частично направлены обратно в российский фондовый рынок, что может (среди прочих факторов) оказать поддержку и обусловить его рост. Наш ориентир на конец года - 3800 пунктов по индексу Мосбиржи, - пишут эксперты. - Ожидания основаны на прогнозах притока капитала от реинвестирования дивидендов, а также на оживлении интереса инвесторов к акциям в связи с улучшением ситуации в экономике РФ и на внешнем контуре".

