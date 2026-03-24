"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Ferguson Plc. с прогнозной стоимостью на уровне $258,44 за штуку, что предполагает потенциал роста 14,4%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Бумаги снизились почти на 17% с пиков февраля на фоне общей коррекции рынка из-за конфликта на Ближнем Востоке. Однако большая часть рисков скорее уже учтена в цене, а акции остаются интересными для покупки в среднесрочной перспективе. Наша оценка определялась на основе мультипликаторов P/E, EV/EBITDA и P/DPS 2026E", - пишет эксперт.

Основными рисками Гудым видит сохранение давления в сегментах жилого строительства, колебание цен на сырье, рост конкуренции, общую макроэкономическую неопределенность и риски рецессии на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ferguson Plc. - крупный дистрибьютор в Северной Америке, предоставляющий широкий ассортимент продукции и решений для жилого и нежилого строительства.

