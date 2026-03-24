Рубль днем уверенно растет в паре с юанем в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам марта

Москва. 24 марта. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль растет при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в следующий понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,7285 руб., что на 18,2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 36 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,69 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 50 копеек, до 93,96 руб./EUR1.

Участники рынка анализируют информацию о возможной приостановке работы над изменением параметров бюджетного правила. Об этом журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, вопрос об изменении бюджетного правила находится в проработке.

"Это-прерогатива правительства, в том числе, эти вопросы затрагиваются и на совещаниях по экономическим вопросам с участием главы государства, эти вопросы находятся сейчас в проработке", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он прокомментировал информацию о том, что правительство отложило изменение бюджетного правила из-за роста цен на нефть, и ответил на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить, что реформа бюджетного правила поставлена на паузу.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. На тот момент он ожидал выхода соответствующих решений в течение "пары недель." Однако за прошедший с того момента месяц новая конструкция бюджетного правила не была обнародована.

"Рубль постепенно приходит в себя после всплеска волатильности, вызванного локальным дефицитом валюты на рынке. Ситуация с юаневой ликвидностью за несколько дней сгладилась. В числе факторов поддержки рубля на этой неделе - подготовка экспортеров к налоговому периоду. Валютное предложение насыщается дополнительным объемом. Кроме того, в СМИ обсуждают неподтвержденную информацию о том, что корректировка бюджетного правила из-за высоких цен на нефть может быть отложена, причем до 2027 года. Это позволило бы сдерживать ослабление рубля, которое может среднесрочно развиваться из-за снижения процентных ставок в экономике и восстановления импортных потоков. В середине этой недели ждем курсы в пределах 80-82 руб. за доллар и 11,5-12 руб. за юань и не исключаем тестирования нижних границ указанных коридоров", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Цены на нефть продолжают умеренно расти днем во вторник, восстанавливаясь после обвала по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск выросла на 2,44%, до $102,37 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 3,25%, до $90,98 за баррель.

Накануне обе марки упали в цене более чем на 10% после решения президента США Дональда Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Рынок также отреагировал на слова президента о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры.

Между тем Тегеран опроверг слова Трампа о переговорах, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки. Также во вторник Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля.

Тем временем в понедельник через Ормузский пролив прошли два индийских танкера с сжиженным углеводородным газом (СУГ). По данным LSEG, они загрузились в Кувейте и ОАЭ.

Банк России во вторник, 24 марта, в рамках аукциона недельного репо разместил 4 трлн 090 млрд рублей (при лимите 4 трлн 090 млрд рублей и спросе 6 трлн 461,383 млрд рублей) в среднем по ставке 15,05% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 17 марта, ЦБ разместил 4 трлн 180 млрд рублей (при лимите 4 трлн 180 млрд рублей и спросе 4 трлн 753,071 млрд рублей) в среднем по ставке 15,51% годовых.