Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
В ЦБ РФ назвали ограниченным вклад повышения НДС в инфляцию
Вклад налоговых изменений в инфляцию оказался ограниченным и составил чуть более 1 процентного пункта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. "Всех беспокоило, как повышение НДС и в целом весь комплекс налоговых...
 
Недружественные страны лишились в РФ свыше $600 млрд доходов
Компании недружественных стран за период с 2022 по 2025 г. недополучили в России свыше $610 млрд выручки и как минимум $16 млрд чистой прибыли. Если в 2021 г. они заработали более $280 млрд, то в последующие четыре года – в среднем на $153 млрд...
 
Вклад креативных отраслей в ВВП увеличится до 7,7% в 2036 году
Минэкономразвития готовится внести в правительство проект Стратегии развития креативной экономики в РФ до 2036 года. Целевой сценарий предполагает, что за счет господдержки вклад креативных отраслей увеличится с нынешних 4,2% до 7,7% ВВП в 2036...
 
24 марта 2026 года 15:29

Рубль днем уверенно растет в паре с юанем в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам марта

Москва. 24 марта. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль растет при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в следующий понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,7285 руб., что на 18,2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 36 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,69 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 50 копеек, до 93,96 руб./EUR1.

Участники рынка анализируют информацию о возможной приостановке работы над изменением параметров бюджетного правила. Об этом журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, вопрос об изменении бюджетного правила находится в проработке.

"Это-прерогатива правительства, в том числе, эти вопросы затрагиваются и на совещаниях по экономическим вопросам с участием главы государства, эти вопросы находятся сейчас в проработке", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он прокомментировал информацию о том, что правительство отложило изменение бюджетного правила из-за роста цен на нефть, и ответил на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить, что реформа бюджетного правила поставлена на паузу.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. На тот момент он ожидал выхода соответствующих решений в течение "пары недель." Однако за прошедший с того момента месяц новая конструкция бюджетного правила не была обнародована.

"Рубль постепенно приходит в себя после всплеска волатильности, вызванного локальным дефицитом валюты на рынке. Ситуация с юаневой ликвидностью за несколько дней сгладилась. В числе факторов поддержки рубля на этой неделе - подготовка экспортеров к налоговому периоду. Валютное предложение насыщается дополнительным объемом. Кроме того, в СМИ обсуждают неподтвержденную информацию о том, что корректировка бюджетного правила из-за высоких цен на нефть может быть отложена, причем до 2027 года. Это позволило бы сдерживать ослабление рубля, которое может среднесрочно развиваться из-за снижения процентных ставок в экономике и восстановления импортных потоков. В середине этой недели ждем курсы в пределах 80-82 руб. за доллар и 11,5-12 руб. за юань и не исключаем тестирования нижних границ указанных коридоров", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Цены на нефть продолжают умеренно расти днем во вторник, восстанавливаясь после обвала по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск выросла на 2,44%, до $102,37 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 3,25%, до $90,98 за баррель.

Накануне обе марки упали в цене более чем на 10% после решения президента США Дональда Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Рынок также отреагировал на слова президента о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры.

Между тем Тегеран опроверг слова Трампа о переговорах, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки. Также во вторник Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля.

Тем временем в понедельник через Ормузский пролив прошли два индийских танкера с сжиженным углеводородным газом (СУГ). По данным LSEG, они загрузились в Кувейте и ОАЭ.

Банк России во вторник, 24 марта, в рамках аукциона недельного репо разместил 4 трлн 090 млрд рублей (при лимите 4 трлн 090 млрд рублей и спросе 6 трлн 461,383 млрд рублей) в среднем по ставке 15,05% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 17 марта, ЦБ разместил 4 трлн 180 млрд рублей (при лимите 4 трлн 180 млрд рублей и спросе 4 трлн 753,071 млрд рублей) в среднем по ставке 15,51% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 марта 2026 года 16:20
Золоту мешают ужесточение риторики ФРС и сильный доллар - "Велес Капитал"
Росту котировок золота мешают ужесточение риторики ФРС и сильный доллар США, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Основной причиной продаж в золоте стало укрепление доллара, который в текущем периоде вернул себе роль защитного актива,...    читать дальше
25 марта 2026 года 15:38
"Финам" повысил рейтинг акций Microsoft до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Microsoft Corp. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $501,44 за штуку, что предполагает потенциал роста 30,9%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Текущая слабость в акциях эмитента выглядит скорее переоценкой...    читать дальше
25 марта 2026 года 15:30
Рубль днем немного опускается в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти
Москва. 25 марта. Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду в рамках коррекции после сильного падения в начале недели. Рубль лишь слабо опускается на фоне активно дешевеющей нефти, поддержку его котировкам оказывает спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.    читать дальше
25 марта 2026 года 14:49
Нестабильность валютного рынка РФ может сохраняться в ближайшие один-два месяца - УК "Первая"
стабильность на валютном рынке и тенденция к ослаблению рубля могут сохраняться в ближайшие один-два месяца, пока в РФ не начнет поступать выручка от продажи нефти и других экспортных товаров по относительно высоким мартовским ценам, говорится в обзоре аналитиков УК "Первая". На текущей неделе...    читать дальше
25 марта 2026 года 14:07
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $31,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10,1%, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Зарины Саидовой. Эмитент за...    читать дальше
25 марта 2026 года 13:33
"Финам" повысил рейтинг акций Sanhua до "держать"
"Финам" повысил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "продавать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 45,34 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 6,4%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "С пиков 2026 ода акции уже снизились в...    читать дальше
25 марта 2026 года 12:51
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Северстали, ММК и Мечела, "нейтральную" для НЛМК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив акций ПАО "Северсталь", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и ПАО "Мечел", а также "нейтральную" для бумаг "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), говорится в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко,...    читать дальше
25 марта 2026 года 12:11
Альфа-банк подтверждает "позитивную" оценку акций ДОМ.РФ
Альфа-банк подтверждает "позитивную" оценку акций "ДОМ.РФ", рекомендует пользоваться коррекциями в цене бумаг для покупки или наращивания позиций, говорится в материале старшего аналитика Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева. Эмитент опубликовал результаты за февраль 2026 года по...    читать дальше
25 марта 2026 года 11:42
"БКС МИ" подтверждает "нейтральную" оценку акций ДОМ.РФ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2800 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Довольно сильный рост чистой прибыли, позитивно оцениваем результаты эмитента за февраль...    читать дальше
25 марта 2026 года 11:07
Диапазон 11,5-12 руб./юань останется актуальным в среду - ПСБ
Торговый диапазон 11,5-12 руб. за юань останется актуальным для валютной пары юань/рубль в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Рубль при этом может попытаться продолжить волну укрепления, чему способствуют продажи валюты со стороны...    читать дальше
25 марта 2026 года 10:44
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2830-2880п в среду - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи в среду будет торговаться в диапазоне 2830-2880 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Из важных для рынка акций событий можно отметить начало срока реализации преимущественного права акционерами "М.Видео" в ходе проходящей крупной...    читать дальше
25 марта 2026 года 10:26
Рубль продолжит укрепление к юаню - "Алор Брокер"
Рубль в ближайшее время продолжит отыгрывать понесенные по отношению к юаню потери, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. "Курс пары юань/рубль ушел ниже важной отметки в 11,75 руб./юань. Следующая сильная поддержка лежит в районе 11,4-11,5 руб./юань, но мы не...    читать дальше
25 марта 2026 года 10:18
Рубль утром слабо опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти
Москва. 25 марта. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже при открытии торгов в среду в рамках коррекции после сильного падения в начале недели. Рубль слабо опускается на фоне дешевеющей нефти, поддержку его котировкам оказывает спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.    читать дальше
25 марта 2026 года 10:10
Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2800-2900п в среду - ПСБ
декс Мосбиржи проведет торговую сессию в среду в диапазоне 2800-2900 пунктов, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Аналитик отмечает в комментарии, что в фокусе будут скорее бумаги с сильными внутренними триггерами, нежели...    читать дальше
25 марта 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 25 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и резких разнонаправленных скачков мировых цен на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
