Оценка акций ДОМ.РФ остается позитивной - "Газпромбанк Инвестиции"

Оценка акций "ДОМ.РФ" остается позитивной, бумаги привлекательны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент раскрыл отчетность за первые два месяца 2026 года по МСФО.

Компания сохраняет уверенную динамику ключевых финансовых показателей, констатируют эксперты.

Чистая прибыль выросла почти вдвое, а рентабельность капитала улучшилась до 23,7% (21,6% в 2025 году).

Чистая процентная маржа увеличилась до 4,3%, а отношение расходов к доходам (CIR) снизилось до 24,3%, что подтверждает эффективность операционной модели.

Учитывая устойчивые результаты начала года, прогнозные темпы роста бизнеса и ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики во втором полугодии, аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивный взгляд на акции "ДОМ.РФ" и считают их привлекательными для долгосрочных инвесторов.

