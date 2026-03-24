24 марта 2026 года 16:36
СберИнвестиции исключили из топ-акций РФ Ростелеком и Норникель, добавили Озон и Яндекс
Аналитики "СберИнвестиций" внесли изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, добавив бумаги МКПАО "Яндекс" и МКПАО "Озон", исключив акции ПАО "Ростелеком" и ГМК "Норильский никель", сообщается в материале инвестбанка. Таким образом, в текущий состав списка вошли МКПАО "Озон", МКПАО "Хэдхантер", МКПАО "Т-Технологии", МКПАО "Яндекс", ПАО "Татнефть", ПАО "Полюс", Сбербанк, "ДОМ.РФ", ПАО "Транснефть", "РусАл", ПАО "НОВАТЭК" и ПАО "Роснефть". Мировые центробанки могут ужесточить монетарную политику из-за геополитики. Поэтому эксперты видят риски дальнейшей коррекции цен на цветные и драгоценные металлы. Так, "Норникель" покидает подборку, отмечают они. Аналитики все еще позитивно оценивают фундаментальный профиль и долгосрочные перспективы "Ростелекома", но не видят краткосрочных триггеров для роста его акций. Акции "Яндекса" скорректировались в начале марта на фоне перетока капитала в "ресурсные" бумаги из-за роста цен на нефть. Эксперты "СберИнвестиций" считают, что основная часть снижения уже позади, поэтому возвращают компанию в топ. Акции "Озона" также прошли коррекцию по тем же причинам. По оценке, она в основном завершилась, и бумага возвращается в подборку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
25 марта 2026 года 16:20
Росту котировок золота мешают ужесточение риторики ФРС и сильный доллар США, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Основной причиной продаж в золоте стало укрепление доллара, который в текущем периоде вернул себе роль защитного актива,... читать дальше
.25 марта 2026 года 15:38
"Финам" повысил рейтинг акций Microsoft Corp. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $501,44 за штуку, что предполагает потенциал роста 30,9%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Текущая слабость в акциях эмитента выглядит скорее переоценкой... читать дальше
.25 марта 2026 года 15:30
Москва. 25 марта. Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду в рамках коррекции после сильного падения в начале недели. Рубль лишь слабо опускается на фоне активно дешевеющей нефти, поддержку его котировкам оказывает спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. читать дальше
.25 марта 2026 года 14:49
стабильность на валютном рынке и тенденция к ослаблению рубля могут сохраняться в ближайшие один-два месяца, пока в РФ не начнет поступать выручка от продажи нефти и других экспортных товаров по относительно высоким мартовским ценам, говорится в обзоре аналитиков УК "Первая". На текущей неделе... читать дальше
.25 марта 2026 года 14:07
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $31,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10,1%, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Зарины Саидовой. Эмитент за... читать дальше
.25 марта 2026 года 13:33
"Финам" повысил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "продавать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 45,34 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 6,4%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "С пиков 2026 ода акции уже снизились в... читать дальше
.25 марта 2026 года 12:51
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив акций ПАО "Северсталь", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и ПАО "Мечел", а также "нейтральную" для бумаг "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), говорится в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко,... читать дальше
.25 марта 2026 года 12:11
Альфа-банк подтверждает "позитивную" оценку акций "ДОМ.РФ", рекомендует пользоваться коррекциями в цене бумаг для покупки или наращивания позиций, говорится в материале старшего аналитика Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева. Эмитент опубликовал результаты за февраль 2026 года по... читать дальше
.25 марта 2026 года 11:42
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2800 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Довольно сильный рост чистой прибыли, позитивно оцениваем результаты эмитента за февраль... читать дальше
.25 марта 2026 года 11:07
Торговый диапазон 11,5-12 руб. за юань останется актуальным для валютной пары юань/рубль в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Рубль при этом может попытаться продолжить волну укрепления, чему способствуют продажи валюты со стороны... читать дальше
.25 марта 2026 года 10:44
Индекс Мосбиржи в среду будет торговаться в диапазоне 2830-2880 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Из важных для рынка акций событий можно отметить начало срока реализации преимущественного права акционерами "М.Видео" в ходе проходящей крупной... читать дальше
.25 марта 2026 года 10:26
Рубль в ближайшее время продолжит отыгрывать понесенные по отношению к юаню потери, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов. "Курс пары юань/рубль ушел ниже важной отметки в 11,75 руб./юань. Следующая сильная поддержка лежит в районе 11,4-11,5 руб./юань, но мы не... читать дальше
.25 марта 2026 года 10:18
Москва. 25 марта. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже при открытии торгов в среду в рамках коррекции после сильного падения в начале недели. Рубль слабо опускается на фоне дешевеющей нефти, поддержку его котировкам оказывает спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. читать дальше
.25 марта 2026 года 10:10
декс Мосбиржи проведет торговую сессию в среду в диапазоне 2800-2900 пунктов, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Аналитик отмечает в комментарии, что в фокусе будут скорее бумаги с сильными внутренними триггерами, нежели... читать дальше
.25 марта 2026 года 09:50
Москва. 25 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и резких разнонаправленных скачков мировых цен на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
