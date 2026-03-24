СберИнвестиции исключили из топ-акций РФ Ростелеком и Норникель, добавили Озон и Яндекс

Аналитики "СберИнвестиций" внесли изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, добавив бумаги МКПАО "Яндекс" и МКПАО "Озон", исключив акции ПАО "Ростелеком" и ГМК "Норильский никель", сообщается в материале инвестбанка.

Таким образом, в текущий состав списка вошли МКПАО "Озон", МКПАО "Хэдхантер", МКПАО "Т-Технологии", МКПАО "Яндекс", ПАО "Татнефть", ПАО "Полюс", Сбербанк, "ДОМ.РФ", ПАО "Транснефть", "РусАл", ПАО "НОВАТЭК" и ПАО "Роснефть".

Мировые центробанки могут ужесточить монетарную политику из-за геополитики. Поэтому эксперты видят риски дальнейшей коррекции цен на цветные и драгоценные металлы. Так, "Норникель" покидает подборку, отмечают они.

Аналитики все еще позитивно оценивают фундаментальный профиль и долгосрочные перспективы "Ростелекома", но не видят краткосрочных триггеров для роста его акций.

Акции "Яндекса" скорректировались в начале марта на фоне перетока капитала в "ресурсные" бумаги из-за роста цен на нефть. Эксперты "СберИнвестиций" считают, что основная часть снижения уже позади, поэтому возвращают компанию в топ.

Акции "Озона" также прошли коррекцию по тем же причинам. По оценке, она в основном завершилась, и бумага возвращается в подборку.

