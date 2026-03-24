SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ, добавив ЛУКОЙЛ

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ, добавив в него бумаги "ЛУКОЙЛа", говорится в комментарии аналитиков.

Таким образом, в текущий состав списка вошли "ЛУКОЙЛ", "МТС", "Транснефть", "ДОМ.РФ", Сбербанк, HeadHunter и "Татнефть".

"Эскалация и перекрытие Ормузского пролива привели к росту цен на нефть до $100 за баррель. На этом фоне мы добавили в топ акции "ЛУКОЙЛа", - пишут аналитики. - Компания выплачивает дивиденды, а на прошлой неделе объявила финальную выплату за 2025 год - 278 руб. на акцию с дивдоходностью около 5%. При сохранении высоких цен на нефть дивдоходность за 2026 год может оказаться двузначной".

