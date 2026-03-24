Прогнозный диапазон для цены золота на конец 2026г составляет $5600-5800/унц. - ПСБ

Прогнозный диапазон для цены золота на конец 2026 года составляет $5600-5800 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

Эксперты выделяют основные причины волны снижения цен на драгметалл:

- Пересмотр ожиданий по динамике ставки в США и, как следствие, укрепление доллара.

- Риски финансового сектора - отдельные фонды и компании ликвидируют позиции в драгметаллах для поддержания необходимого уровня ликвидности.

- Продажа золота ближневосточными странами для покрытия снижения доходов от нефти.

"В краткосрочной перспективе риски продолжения снижения и обновления текущих минимумов сохраняются, однако большая часть коррекционного потенциала уже реализована, - считают стратеги банка. - При этом на среднесрочном и долгосрочном горизонте мы позитивно смотрим на драгметаллы, ожидая возобновления роста. Наши текущие цели по золоту на 2026 год составляют $5600 - 5800/унц.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.