Цена акций Акрона обладает потенциалом роста - "ВТБ Моя Аналитика"

Котировки акций "Акрона" обладают потенциалом роста от текущих уровней, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Цена бумаг эмитента находится на максимальных с 2023 года уровнях. Это неудивительно, так как из-за блокировки Ормузского пролива возник дефицит азотных удобрений, которые производятся из природного газа. Например, цены на карбамид выросли на 63% с начала 2026 года. Видим потенциал для роста котировок акций "Акрона", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.