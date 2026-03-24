"Эйлер" повышает прогнозную цену акций Т-Технологий до 4900 руб

Аналитическая компания "Эйлер" повысила прогнозную цену акций "Т-Технологий" на 2%, до 4900 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 54% и соответствует рекомендации "покупать", говорится в материале аналитиков Светланы Аслановой, Елизаветы Усенковой и Марии Щегловой.

Эксперты скорректировали прогнозы финансовых результатов холдинга на 2026-2030гг с учетом опубликованных показателей по МСФО за 2025 год и озвученных менеджментом целей на 2026 год.

В 2026 году операционная чистая прибыль, по оценкам аналитиков, может составить 228 млрд руб. (+31% г/г, рентабельность капитала 30%) благодаря увеличению основного дохода (+22% г/г), сохранению операционной эффективности и замедлению роста отчислений в резервы (+8% г/г).

"В результате 12-месячная прогнозная цена была повышена на 2%, до 4900 руб./акц., что соответствует общей доходности 54% и рекомендации "покупать", - пишут стратеги. - Акции "Т-Технологий" торгуются с 3,7х P/E и 0,99х P/BV за 2026 год, что, на наш взгляд, не учитывает потенциал роста операционной чистой прибыли (в среднем на 27% в 2026-2027гг) и рентабельность капитала на уровне 29-30%".

