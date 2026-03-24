Курс пары рубль/юань пока может задержаться в диапазоне 11,6-11,8 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань пока может задержаться в диапазоне 11,6-11,8 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в понедельник продолжил укрепляться, - отмечают они в обзоре. - Такая динамика наблюдалась в рамках заложенного еще в четверг тренда, но стоит отметить и сообщения СМИ о возможном переносе снижения цены отсечения в бюджетном правиле на более поздний срок. Упавшие цены на нефть пока не оказали заметного давления на российскую валюту. Во вторник курс CNY/RUB находится у 11,73 руб./юань. В целом курс пока может задержаться у 11,6-11,8 руб./юань".

Цены на нефть в понедельник резко упали. Заявления президента США, пусть даже и опровергаемые Ираном, заметно снизили в глазах рынка вероятность дальнейшей эскалации, указывают эксперты банка.

Во вторник фьючерсы Brent торгуются у $102,7/барр. По мнению аналитиков, пока котировки могут задержаться у $102-105/барр. в ожидании дальнейших новостях о переговорах. Если они не увенчаются успехом, цены могут вернуться выше $110/барр.

