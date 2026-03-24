Рубль утром заметно укрепляется в паре с юанем в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам марта

Москва. 24 марта. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль растет в условиях повышенного спроса на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в следующий понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7255 руб. (-18,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,54 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рубль на торгах во вторник может продолжить отыгрывать потери предыдущей недели, что приведет к закреплению курса пары юань/рубль в диапазоне 11,5-12 руб. за юань, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

Несмотря на паузу в продажах валюты по бюджетному правилу, ситуация с валютной ликвидностью продолжит улучшаться, чему будет способствовать рост предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат (30 марта), отмечает эксперт.

"По нашим оценкам, объем отчислений со стороны крупнейших нефтегазовых компаний в марте за счет выплаты НДД может превысить аналогичные показатели января и февраля в 1,6 раза, что приведет к повышенному предложению валюты и может компенсировать снижение предложения валюты в рамках бюджетного правила, - пишет Зварич. - Учитывая это, ожидаем стабилизации китайской валюты в обозначенном диапазоне как минимум до конца марта".

Цены на нефть восстанавливаются утром во вторник после резкого падения накануне, когда эталонные сорта WTI и Brent подешевели на 10,3% и 10,9% соответственно.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск растет на 2,52%, до $102,45 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,48%, до $90,32 за баррель.

Спад накануне был вызван решением президента США Дональда Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней и его словами о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры.

Тегеран опроверг эти слова, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки, и продолжил атаковать американские цели, а Израиль - иранские.

Между тем в понедельник через Ормузский пролив прошли два индийских танкера с сжиженным углеводородным газом. По данным LSEG, они загрузились в Кувейте и ОАЭ.