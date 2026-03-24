Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2800-2900п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2800-2900 пунктов во вторник при попытках цены нефти подрасти, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

В понедельник индекс Мосбиржи перешел к снижению, потеряв 1,5% и отступив в нижнюю половину диапазона 2800-2900 пунктов, напоминает эксперт. На фоне сильного отката цен на нефть, прошедшего на фоне ожиданий снижения напряженности на Ближнем Востоке, и в отсутствие других стимулов для покупок инвесторы перешли к сокращению позиций в портфелях. Сработал и технический фактор - рынок ушел под отметку 2850 пунктов, над которой двигался последние две недели, что могло стать дополнительным стимулом к продажам

"Попытка восстановления в ценах на нефть во вторник может вернуть покупки в российские акции, что позволит рынку отыграть часть вчерашних потерь и вернуться к середине диапазона 2800-2900 пунктов, где сейчас находится 20-дневная средняя, - прогнозирует Зварич. - Мы по-прежнему склонны позитивно оценивать перспективы рынка на горизонте нескольких недель - учитывая вероятное дальнейшее снижение ключевой ставки, отставание рынка от цен на нефть, а также неплохие виды на корпприбыли, основным сценарием для рынка видим переход индекса Мосбиржи к росту в направлении 3000-3100 пунктов".

