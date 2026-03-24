Курс рубля может попытаться уйти ниже 11,75 руб./юань во вторник - "Алор Брокер"

Курс пары юань/рубль, возможно, будет пробивать сверху вниз отметку 11,75 руб. за юань на торгах во вторник, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова.

"Считаем при этом, что валютные трейдеры слишком слабо отреагировали на позитивную для рубля новость, что, по данным некоторых СМИ, Минфин может перенести введение новой, более низкой цены отсечения нефти в бюджетном правиле из-за роста цен на нефть, - пишет эксперт. - Это снизит давление на рубль и позитивно отразится на инфляции. По нашим данным, подобные публикации сделаны не на пустом месте".

