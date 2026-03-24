Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 24 марта. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и резких разнонаправленных скачков мировых цен на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Иран серьезно настроен вести переговоры с США, заявил президент Дональд Трамп. "У нас были отличные переговоры. Мы много говорили с иранцами, но на этот раз они настроены серьезно", - сказал он в понедельник на заседании "круглого стола" в Мемфисе. По словам Трампа, "это случилось только благодаря великолепной работе, которую проделали наши военные". "Мы разбили военно-воздушные силы, противовоздушную оборону, разбили все", - сказал Трамп.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили переговоры с Ираном и возможное мирное соглашение с Тегераном, сообщил в понедельник Axios. "По словам источника, вице-президент Вэнс в понедельник провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху и обсудил с ним усилия для начала переговоров с Ираном", - написал журналист портала Барак Равид в соцсети X. Источник добавил, что Вэнс и Нетаньяху также обсудили основные положения возможного мирного соглашения с Ираном.

В понедельник в интервью Fox Business Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней. Также Трамп говорил, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения. Он пригрозил, что если за пять дней диалог Вашингтона и Тегерана не принесет результатов, США продолжат наносить удары по Ирану.

Вместе с тем председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф выступил с опровержением заявлений, что страна вступила в переговоры с США по урегулированию ситуации. "Никаких переговоров с США нет. Фейковые новости используют для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками, и чтобы сбежать из трясины, в которую попали США и Израиль", - написал он в соцсети X. Он добавил, что народ Ирана требует полного "наказания агрессоров", и что иранские власти нацелены на выполнение этой задачи.

В свою очередь представитель иранского МИД Эсмаил Багаи тоже опроверг информацию о консультациях с США, но признал, что Тегеран получил послания от США. "Через некоторые дружественные страны поступили послания относительно запроса США о переговорах для конца войны", - сказал Багаи. Он отметил, что позиция Ирана об условиях окончания конфликта и открытии Ормузского пролива остается неизменной. Багаи добавил, что противники Тегерана предупреждены о последствиях атак на важнейшие объекты иранской инфраструктуры.

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что президент США своими высказываниями о переговорах "вводит в заблуждение". В КСИР отметили, что "противоречивое поведение" Трампа не заставит Корпус "утратить бдительность на поле боя".

Иранские военные удерживают контроль над Персидским заливом, поэтому им не нужно его минировать, сообщил в понедельник CNN со ссылкой на представителя вооруженных сил Ирана. "Исламская республика Иран имеет полный и мощный контроль над регионом Персидского залива, территориальными водами Омана и Ормузским проливом", - приводит телеканал слова военного. "В связи с этим, благодаря достаточному доминированию и силе, необходимости в установке мин в Персидском заливе нет. Мы будем использовать все доступные средства, чтобы по мере необходимости обеспечивать безопасность", - добавил он.

В понедельник в Совете обороны Ирана заявили, что в случае атаки военных США или Израиля на побережье или острова Ирана Тегеран начнет минирование Персидского залива. До этого западные СМИ передавали, что США рассматривают возможность наземной операции по захвату иранского острова Харк.

Амфибийно-десантная группа ВМС США с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту направляется к Ормузскому проливу, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица. В пятницу, в день, который американский президент Дональд Трамп установил в качестве крайнего срока для открытия Ираном Ормузского пролива, корабли должны войти в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), отметили источники.

По их словам, отряду потребуется еще несколько дней, чтобы дойти до Ормузского пролива. Не исключается, что в задачу морской пехоты будет входить высадка на иранские острова или побережье в Персидском заливе.

Фондовые индексы США завершили торги понедельника самым большим однодневным процентным ростом с 6 февраля, получив поддержку от заявлений Трампа относительно переговоров об урегулировании ближневосточного конфликта. Глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что принял решение отложить удары по иранским электростанциям на пять дней, поскольку США и Иран "провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и окончательного завершения военных действий на Ближнем Востоке".

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник растут вслед за повышением американских акций накануне. Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК поднялся на 0,7%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК увеличился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%. Южнокорейский Kospi к 8:35 МСК вырос на 1,9%. Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть восстанавливаются утром во вторник после резкого падения накануне. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск растет на 2,93%, до $102,87 за баррель. В понедельник этот контракт подешевел на 10,92%, до $99,94 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,45%, до $91,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на 10,28%, до $88,13 за баррель.

Спад накануне был вызван решением президента США Дональда Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней и его словами о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры. Тегеран опроверг эти слова, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки, и продолжил атаковать американские цели, а Израиль - иранские.

Между тем в понедельник через Ормузский пролив прошли два индийских танкера со сжиженным углеводородным газом (СУГ). По данным LSEG, они загрузились в Кувейте и ОАЭ.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 32,297 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,463 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 марта снизился на 0,12% и составил 120,09 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (21-23 марта) потерял 0,01%, опустившись до 1254,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (-0,86%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,56%), "ВЭБ.РФ-001Р-19" (-0,52%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,48%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,39%), "СТМ-001Р-02" (+0,32%) и "РЖД-30" (+0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило объем размещения "фикса" серии БО-П22 в размере 1 млрд рублей и флоатера серии БО-П21 в размере 500 тыс. рублей. "КАМАЗ" 19 марта собрал заявки на два выпуска двухлетних облигаций. Общий планируемый объем займов составлял 5 млрд рублей, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ставка купонов "фикса" установлена на уровне 16% годовых, ей соответствует доходность к погашению в 17,23% годовых. Спред к ключевой ставке ЦБ по флоатеру установлен в размере 375 базисных пунктов. Купоны по флоатеру будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Техразмещение запланировано на 24 марта. Обе эмиссии доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.

АО "Бизнес альянс" установило ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-09 объемом 500 млн рублей в размере 23,5% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Ставке соответствует доходность к call-опциону через 1,5 года на уровне 26,22% годовых. Размещение займа начнется 25 марта.

ООО "Восток-ойл" установило ставку ежемесячных купонов 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей на уровне 26% годовых. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 30-го, 36-го и 48-го купонов. Размещение займа начнется 25 марта и продлится до 30 июня или даты размещения последней облигации выпуска.

Структура "ЕвроХима" (OKPO code: 17902379) - ООО "Русбонд-Удобрения" - 25 марта начнет размещение 10-летних дебютных облигаций серии 001Р-СПВБ-01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-2-го полугодовых купонов установлена на уровне 18,9% годовых, предусмотрена оферта через год. Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций объемом 300 млрд рублей, зарегистрированной Санкт-Петербургской валютной биржей.

ПКО "Финэква" установила новый ориентир ставки купона 4-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 23% годовых. Новому ориентиру соответствует доходность к call-опциону через 2,5 года в размере 25,58% годовых. Ранее ориентир ставки ежемесячного купона составлял 22,5-23,5% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинала будет погашено в даты выплат 37-47-го купонов и 8,37% - в дату погашения облигаций. Размещение выпуска начнется 26 марта. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам.

ООО "Совкомбанк лизинг" 24 марта с 10:00 до 15:00 соберет заявки на выпуск облигаций серии БО-П20. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Остальные параметры эмиссии пока не раскрываются.

Альфа-банк 25 марта с 10:00 до 17:00 мск проведет сбор заявок на семилетние субординированные облигации серии T2-CR-10 объемом не более 5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ставка 1-го купона фиксированная и составит 18,4% годовых, ставки последующих купонов - плавающие (ключевая ставка ЦБ плюс спред), спред к ключевой ставке установлен в размере 340 базисных пунктов. Выпуск может быть досрочно погашен по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 64-го купона (около 5,25 года с даты размещения), а в последующем - в дату окончания каждого купонного периода. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России. Номинальная стоимость бондов - 100 млн рублей. Техразмещение начнется 27 марта. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, он также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) 26 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 002Р-03 с офертой через 3,5 года объемом 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 21,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 23,75% годовых. Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 30% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 18-го и 30-го купонов, еще 40% в дату погашения. Индикативная дюрация в результате составит около 2,4 года. Техразмещение запланировано на 30 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 30 марта проведет сбор заявок на ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ (MOEX: DOMRF) серии БО-001P-62 объемом около 27 млрд рублей (будет зафиксирован по итогам раскрытия реестра ипотечного покрытия). По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны (28-го числа каждого месяца). Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 150 базисных пунктов. Юридический срок погашения выпуска - 2056 год, ожидаемая дюрация - около 3,7 года (с учетом амортизации и досрочных погашений). Техразмещение запланировано на 31 марта. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам.

МФК "Быстроденьги" выкупила по оферте 53 тыс. 227 облигаций серии 002Р-08 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 250 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 21,29% займа. Четырехлетний выпуск объемом 250 млн рублей размещался с марта по апрель 2025 года. Ставку 13-30-го ежемесячных купонов перед офертой компания установила на уровне 22% годовых.