Акции РусГидро в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "РусГидро" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил финансовую отчетность за 2025 год по МСФО.

Эксперты отмечают рост бизнеса компании и улучшение маржинальности. Из негативных факторов аналитики сервиса обращают внимание на увеличение инвестиционной программы на фоне отрицательного денежного потока, а также высокий уровень долга.

"Газпромбанк Инвестиции" не ожидают дивидендов по акциям "РусГидро" за 2025 года из-за высокого долга и отрицательного свободного денежного потока.

В настоящий момент, полагают они, бумаги справедливо оценены рынком.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.