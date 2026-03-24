.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Фондовые индексы США получили поддержку
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
В РФ отложены 9 из 10 проектов по внедрению генеративного ИИ
В России до стадии полноценного внедрения дошли лишь 7-10% пилотных проектов бигтехкомпаний, запущенных в 2025 г. и связанных с внедрением больших языковых моделей, чат-ботов на базе искусственного интеллекта (ИИ) и ИИ-агентов. Остальные 90%...
 
Около миллиона подержанных авто купили россияне с начала года
Россияне начали активно покупать подержанные машины. Рынок авто с пробегом в 5 раз превысил сегмент новых машин в России. За первые 2 месяца этого года россияне купили 848,9 тыс. подержанных автомобилей, пишут "Известия". По новым же транспортным...
 
Как МСП адаптируются к росту налоговой нагрузки и падению выручки
В этом году большинство малых и средних предприятий (МСП) из-за роста налоговой нагрузки и падения выручки столкнулось с ухудшением ведения бизнеса, показалаи результаты опроса "Опоры России" о последствиях изменения налоговых условий, пишет...
 
24 марта 2026 года 09:11

Фондовые индексы США получили поддержку

Уолл-стрит выросла в понедельник на заявлениях Трампа о переговорах с Ираном. Фондовые индексы стран АТР растут во вторник. Нефть восстанавливается во вторник утром, Brent торгуется у $103,8 за баррель.

Фондовые индексы США завершили торги понедельника самым большим однодневным процентным ростом с 6 февраля, получив поддержку от заявлений президента США Дональда Трампа относительно переговоров об урегулировании ближневосточного конфликта.

Глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что принял решение отложить удары по иранским электростанциям на пять дней, поскольку США и Иран "провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и окончательного завершения военных действий на Ближнем Востоке".

Позднее американский президент сказал журналистам, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения, которое положит конец конфликту в регионе. "Иранцы очень хотят заключить сделку. Мы тоже хотим заключить сделку", - заявил он.

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф выступил с опровержением сообщений, что страна вступила в переговоры с США, однако этого оказалось недостаточно, чтобы изменить динамику рынков.

"Никогда не знаешь, кому верить, но, похоже, что Трамп пытается начать переговоры с кем-то в Иране для завершения войны", - написал старший портфельный аналитик Ingalls & Snyder Тим Гриски, отметив, что это вызвало значительный оптимизм на рынке акций.

Цены на нефть упали более чем на 10% на ожиданиях скорого восстановления поставок из затронутого конфликтом региона. Несмотря на это, акции крупнейших американских нефтяных компаний Chevron Corp. (SPB: CVX) и Exxon Mobil (SPB: XOM) закончили торги подъемом на 1,7% и 0,9% соответственно.

Заметно подорожали бумаги авиакомпаний, в том числе American Airlines Group (SPB: AAL) - на 3,6%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - 4,5%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 2,7%, Alaska Air Group - на 4,7%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 2,4%.

Увеличили капитализацию операторы круизных лайнеров: Norwegian Cruise Line - на 6,2%, Carnival Corp. - на 5,6%, Viking Holdings - на 5,7%, Royal Caribbean Group - на 5,8%.

Среди представителей "великолепной семерки" котировки Tesla (SPB: TSLA) выросли на 3,5%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,3%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,8%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,3%.

Стоимость акций Synopsys Inc. повысилась на 2,9% на новостях о том, что инвесткомпания Elliott Investment Management нарастила свою долю в разработчике ПО и планирует подтолкнуть его к увеличению доходов от продажи своей продукции и услуг.

Между тем, бумаги Estee Lauder упали в цене на 7,7%, показав худшую динамику в составе индекса S&P 500 после сообщений, что американский производитель парфюмерии и косметики ведет переговоры о покупке испанского конкурента Puig Brands, рыночная стоимость которого составляет порядка $10 млрд.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 631 пункт (1,38%) и составил 46208,47 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 74,52 пункта (1,15%) - до 6581 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 299,15 пункта (1,38%) и завершил сессию на отметке 21946,76 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК поднялся на 0,7%.

Лидерами повышения выступают акции фармацевтических компаний Sumitomo Pharma и Astellas Pharma, подорожавшие на 5,4% и 4,9% соответственно.

В то же время котировки акций Nintendo упали на 5,7%. По сообщениям СМИ, компания планирует сократить производство Switch 2, поскольку спрос на игровую консоль стоимостью $450 не оправдал ожиданий в предновогодний праздничный сезон, особенно в США. По данным источников, Nintendo в этом квартале планирует выпустить около 4 млн приставок против первоначально планировавшихся 6 млн.

Потребительские цены в Японии в феврале выросли на 1,3% в годовом выражении - это минимальные темпы подъема с марта 2022 года. В январе этого года инфляция составляла 1,5%.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце замедлился до 1,6% с 2% в январе. Это самое слабое повышение также с марта 2022 года. Аналитики прогнозировали в среднем увеличение на 1,7%, по данным Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК увеличился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.

В Гонконге значительный рост котировок показывают акции золотодобывающей Laopu Gold (на 11,4%), а также производителей цветных металлов Zijin Mining Group и China Hongqiao Group (на 4,2%).

При этом существенно снизилась стоимость фармацевтической Sinopharm Group и производителя аккумуляторов CATL (на 4,4%), нефтяной CNOOC (на 1,6%), разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) (на 1%).

Южнокорейский Kospi к 8:35 МСК поднялся на 1,9%.

Цены производителей в стране в феврале увеличились на 2,4% в годовом выражении, сообщил Банк Кореи. Это максимальные темпы подъема с июля 2024 года. Относительно января цены выросли на 0,6%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросли на 1,2%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 4,5%, сталелитейной Posco - на 3,4%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,2%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 8,7%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 2,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,2%.

Цена акций производителя платиноидов Zimplats взлетела на 8,8%, золотодобывающей Genesis Minerals - на 7,3%, производителя лития Liontown - на 6,9%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 3,4% и 3% соответственно.

Между тем цена акций крупнейших банков страны снизилась, в том числе Westpac - на 1,6%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,8%, National Australia Bank (NAB) - на 4,5%. Аналитики JPMorgan ухудшили рекомендацию для бумаг NAB до "нейтрального уровня" с "выше рынка", Morgan Stanley - до "ниже рынка" с "на уровне рынка".

Цены на нефть восстанавливаются утром во вторник после резкого падения накануне.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск растет на $3,84 (3,84%), до $103,78 за баррель. В понедельник этот контракт подешевел на $12,25 (10,92%), до $99,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $3,39 (3,85%), до $91,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $10,1 (10,28%), до $88,13 за баррель.

Спад накануне был вызван решением президента США Дональда Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней и его словами о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры.

Тегеран опроверг эти слова, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки, и продолжил атаковать американские цели, а Израиль - иранские.

Между тем в понедельник через Ормузский пролив прошли два индийских танкера с сжиженным углеводородным газом (СУГ). По данным LSEG, они загрузились в Кувейте и ОАЭ.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 марта 2026 года 13:01
"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Диасофта до 1900 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций "Диасофта" на 5%, c 2000 руб. до 1900 руб. за штуку, сохранив прогноз на уровне "негативного", говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Мы понижаем нашу целевую цену по акциям "Диасофта" после дивидендной отсечки 23 марта, -...    читать дальше
.
24 марта 2026 года 12:35
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ДОМ.РФ
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "ДОМ.РФ" с прогнозной стоимостью на уровне 2720 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. Эмитент опубликовал финансовые результаты за январь-февраль 2026 года по МСФО. Чистая прибыль группы выросла почти...    читать дальше
.
24 марта 2026 года 12:13
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций X5
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в материале аналитика Сергея Зорина. "Результаты эмитента за 4К25 по EBITDA превысили наши ожидания, тогда как чистая прибыль оказалась ниже прогнозов. Компания также продемонстрировала сильный...    читать дальше
.
24 марта 2026 года 11:51
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Х5
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с целевой ценой 4320 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. Группа "ИКС 5" в пятницу представила позитивные финансовые результаты за 4К2025: рентабельность EBITDA по...    читать дальше
.
24 марта 2026 года 11:28
Цена акций Акрона обладает потенциалом роста - "ВТБ Моя Аналитика"
Котировки акций "Акрона" обладают потенциалом роста от текущих уровней, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Цена бумаг эмитента находится на максимальных с 2023 года уровнях. Это неудивительно, так как из-за блокировки Ормузского пролива возник дефицит азотных удобрений,...    читать дальше
.
24 марта 2026 года 11:07
"Эйлер" повышает прогнозную цену акций Т-Технологий до 4900 руб
Аналитическая компания "Эйлер" повысила прогнозную цену акций "Т-Технологий" на 2%, до 4900 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 54% и соответствует рекомендации "покупать", говорится в материале аналитиков Светланы Аслановой, Елизаветы Усенковой и Марии Щегловой. Эксперты...    читать дальше
.
24 марта 2026 года 10:48
Курс пары рубль/юань пока может задержаться в диапазоне 11,6-11,8 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары рубль/юань пока может задержаться в диапазоне 11,6-11,8 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в понедельник продолжил укрепляться, - отмечают они в обзоре. - Такая динамика наблюдалась в рамках заложенного еще в четверг тренда, но стоит отметить и сообщения СМИ о...    читать дальше
.
24 марта 2026 года 10:33
Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2800-2900п во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2800-2900 пунктов во вторник при попытках цены нефти подрасти, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича. В понедельник индекс Мосбиржи перешел к снижению, потеряв 1,5% и отступив в нижнюю...    читать дальше
.
24 марта 2026 года 10:30
Рубль утром заметно укрепляется в паре с юанем в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам марта
Москва. 24 марта. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль растет в условиях повышенного спроса на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в следующий понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.    читать дальше
.
24 марта 2026 года 10:12
Курс рубля может попытаться уйти ниже 11,75 руб./юань во вторник - "Алор Брокер"
Курс пары юань/рубль, возможно, будет пробивать сверху вниз отметку 11,75 руб. за юань на торгах во вторник, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова. "Считаем при этом, что валютные трейдеры слишком слабо отреагировали на позитивную для рубля новость,...    читать дальше
.
24 марта 2026 года 09:52
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 24 марта. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и резких разнонаправленных скачков мировых цен на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
24 марта 2026 года 09:51
Укрепление рубля может продолжиться во вторник - ПСБ
Рубль на торгах во вторник может продолжить отыгрывать потери предыдущей недели, что приведет к закреплению курса пары юань/рубль в диапазоне 11,5-12 руб. за юань, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. Несмотря на паузу в...    читать дальше
.
24 марта 2026 года 09:34
Акции РусГидро в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
ции "РусГидро" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил финансовую отчетность за 2025 год по МСФО. Эксперты отмечают рост бизнеса компании и улучшение маржинальности. Из негативных факторов аналитики...    читать дальше
.
24 марта 2026 года 09:10
Индекс Мосбиржи продолжит консолидацию в диапазоне 2800-2900п - "Цифра брокер"
декс Мосбиржи продолжит консолидацию в диапазоне 2800-2900 пунктов в ближайшие торговые сессии, прогнозирую аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Уровень в 2800 пунктов выступает ключевой поддержкой, которую рынок в понедельник успешно протестировал, отмечают эксперты в...    читать дальше
.
23 марта 2026 года 19:43
Рынок акций РФ начал неделю с отката к 2830п по индексу МосБиржи из-за падения нефти и укрепления рубля
Москва. 23 марта. Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за нефтью на заявлениях президента США Дональда Трампа о продуктивных контактах США с Ираном по поводу прекращения конфликта (фьючерс на Brent вечером торгуется в районе $102 за баррель, в течение дня цена падала к $92 за баррель с уровня $113). Индекс МосБиржи завершил день в районе 2830 пунктов на фоне укрепления рубля, в течение дня индикатор падал в область поддержки 2800 пунктов.    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.