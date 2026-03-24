Фондовые индексы США получили поддержку

Фондовые индексы США завершили торги понедельника самым большим однодневным процентным ростом с 6 февраля, получив поддержку от заявлений президента США Дональда Трампа относительно переговоров об урегулировании ближневосточного конфликта.

Глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что принял решение отложить удары по иранским электростанциям на пять дней, поскольку США и Иран "провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и окончательного завершения военных действий на Ближнем Востоке".

Позднее американский президент сказал журналистам, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения, которое положит конец конфликту в регионе. "Иранцы очень хотят заключить сделку. Мы тоже хотим заключить сделку", - заявил он.

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф выступил с опровержением сообщений, что страна вступила в переговоры с США, однако этого оказалось недостаточно, чтобы изменить динамику рынков.

"Никогда не знаешь, кому верить, но, похоже, что Трамп пытается начать переговоры с кем-то в Иране для завершения войны", - написал старший портфельный аналитик Ingalls & Snyder Тим Гриски, отметив, что это вызвало значительный оптимизм на рынке акций.

Цены на нефть упали более чем на 10% на ожиданиях скорого восстановления поставок из затронутого конфликтом региона. Несмотря на это, акции крупнейших американских нефтяных компаний Chevron Corp. (SPB: CVX) и Exxon Mobil (SPB: XOM) закончили торги подъемом на 1,7% и 0,9% соответственно.

Заметно подорожали бумаги авиакомпаний, в том числе American Airlines Group (SPB: AAL) - на 3,6%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - 4,5%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 2,7%, Alaska Air Group - на 4,7%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 2,4%.

Увеличили капитализацию операторы круизных лайнеров: Norwegian Cruise Line - на 6,2%, Carnival Corp. - на 5,6%, Viking Holdings - на 5,7%, Royal Caribbean Group - на 5,8%.

Среди представителей "великолепной семерки" котировки Tesla (SPB: TSLA) выросли на 3,5%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,3%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,8%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,3%.

Стоимость акций Synopsys Inc. повысилась на 2,9% на новостях о том, что инвесткомпания Elliott Investment Management нарастила свою долю в разработчике ПО и планирует подтолкнуть его к увеличению доходов от продажи своей продукции и услуг.

Между тем, бумаги Estee Lauder упали в цене на 7,7%, показав худшую динамику в составе индекса S&P 500 после сообщений, что американский производитель парфюмерии и косметики ведет переговоры о покупке испанского конкурента Puig Brands, рыночная стоимость которого составляет порядка $10 млрд.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 631 пункт (1,38%) и составил 46208,47 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 74,52 пункта (1,15%) - до 6581 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 299,15 пункта (1,38%) и завершил сессию на отметке 21946,76 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК поднялся на 0,7%.

Лидерами повышения выступают акции фармацевтических компаний Sumitomo Pharma и Astellas Pharma, подорожавшие на 5,4% и 4,9% соответственно.

В то же время котировки акций Nintendo упали на 5,7%. По сообщениям СМИ, компания планирует сократить производство Switch 2, поскольку спрос на игровую консоль стоимостью $450 не оправдал ожиданий в предновогодний праздничный сезон, особенно в США. По данным источников, Nintendo в этом квартале планирует выпустить около 4 млн приставок против первоначально планировавшихся 6 млн.

Потребительские цены в Японии в феврале выросли на 1,3% в годовом выражении - это минимальные темпы подъема с марта 2022 года. В январе этого года инфляция составляла 1,5%.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце замедлился до 1,6% с 2% в январе. Это самое слабое повышение также с марта 2022 года. Аналитики прогнозировали в среднем увеличение на 1,7%, по данным Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК увеличился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.

В Гонконге значительный рост котировок показывают акции золотодобывающей Laopu Gold (на 11,4%), а также производителей цветных металлов Zijin Mining Group и China Hongqiao Group (на 4,2%).

При этом существенно снизилась стоимость фармацевтической Sinopharm Group и производителя аккумуляторов CATL (на 4,4%), нефтяной CNOOC (на 1,6%), разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) (на 1%).

Южнокорейский Kospi к 8:35 МСК поднялся на 1,9%.

Цены производителей в стране в феврале увеличились на 2,4% в годовом выражении, сообщил Банк Кореи. Это максимальные темпы подъема с июля 2024 года. Относительно января цены выросли на 0,6%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросли на 1,2%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 4,5%, сталелитейной Posco - на 3,4%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,2%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 8,7%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 2,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,2%.

Цена акций производителя платиноидов Zimplats взлетела на 8,8%, золотодобывающей Genesis Minerals - на 7,3%, производителя лития Liontown - на 6,9%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 3,4% и 3% соответственно.

Между тем цена акций крупнейших банков страны снизилась, в том числе Westpac - на 1,6%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,8%, National Australia Bank (NAB) - на 4,5%. Аналитики JPMorgan ухудшили рекомендацию для бумаг NAB до "нейтрального уровня" с "выше рынка", Morgan Stanley - до "ниже рынка" с "на уровне рынка".

Цены на нефть восстанавливаются утром во вторник после резкого падения накануне.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск растет на $3,84 (3,84%), до $103,78 за баррель. В понедельник этот контракт подешевел на $12,25 (10,92%), до $99,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $3,39 (3,85%), до $91,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $10,1 (10,28%), до $88,13 за баррель.

Спад накануне был вызван решением президента США Дональда Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней и его словами о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры.

Тегеран опроверг эти слова, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки, и продолжил атаковать американские цели, а Израиль - иранские.

Между тем в понедельник через Ормузский пролив прошли два индийских танкера с сжиженным углеводородным газом (СУГ). По данным LSEG, они загрузились в Кувейте и ОАЭ.