Рубль в понедельник уверенно вырос в паре с юанем в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам марта

Москва. 23 марта. Китайский юань заметно опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль вырос при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в следующий понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,9105 руб., что на 10,85 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 24 марта на 2,12 рубля, до 81,8763 руб./$1, и снизил курс евро на 2,56 рубля, до 94,7264 руб./EUR1.

"На прошлой неделе рубль находился под существенным давлением. Основным фактором стал резко возросший спрос на иностранную валюту при сохраняющейся приостановке операций в рамках бюджетного правила, которая снизила предложение валюты на рынке. Это отражалось в динамике ставок привлечения средств в юанях (RUSFARCNY), которые росли всю неделю. В четверг однодневные ставки достигли пика в 43%, а курс китайского юаня - 12,65 рубля. Такой рост дефицита ликвидности в юане сопровождался большой экспирацией квартальных фьючерсов на валюту, что могло стать драйвером резкой волатильности показателей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Тренда на ослабление рубля не наблюдается, колебания курса происходят в пределах прошлогодних значений, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Говорить о том, что есть какой-то тренд на ослабление - его нет, эти колебания внутри диапазона", - сказал Заботкин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку в понедельник.

Он отметил, что в последние недели на курс повлияла в том числе приостановка Минфином РФ регулярных операций с валютой по бюджетному правилу, а в последние несколько дней наблюдается укрепление национальной валюты.

"Обменный курс рубля во всех основных валютных парах - и к доллару, и к евро, и к юаню - примерно с апреля прошлого года находится в неизменном диапазоне", - подчеркнул зампред ЦБ.

Ослабление курса рубля объясняется двумя факторами - низкими ценами на нефть в январе-феврале, которые сказываются с лагом, и приостановкой действия бюджетного правила, заявила в минувшую пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, динамика курса не была значимым фактором при принятии решения Банком России по ключевой ставке 20 марта. Регулятор с понедельника снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 15% годовых.

Текущий прогноз ЦБ РФ предполагает довольно существенное дальнейшее снижение ключевой ставки, кроме того, заявил Заботкин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Февральский прогноз ЦБ РФ предполагает среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 13,5-14,5%.

"На ближайших заседаниях мы будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки. Наш текущий прогноз предполагает достаточно существенное дальнейшее ее движение вниз в этом году", - сказал Заботкин.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 24 апреля, оно будет опорным, то есть пресс-релиз будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза.

Цены на нефть остаются в глубоком минусе вечером в пятницу, хотя и отступили от внутридневных минимумов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск опустилась на 8,9% от уровня закрытия пятницы, до $102,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 7,81%, до $90,55 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $96 за баррель, на WTI - до $84,37 за баррель.

Обвал котировок последовал за заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что он принял решение отложить удары по иранским электростанциям на пять дней. Ранее он говорил, что США ударят по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, если Тегеран за ближайшие 48 часов не восстановит движение судов через Ормузский пролив.

Между тем телеканал Press TV сообщил, что иранская сторона опровергла заявления о ее контактах с администрацией президента США. По словам собеседника телеканала, Трамп принял решение "отступить" после того, как его предупредили, что в случае ударов по иранским электростанциям целями Тегерана станут, в том числе, электростанции на Ближнем Востоке.

Цены на нефть несколько восстановились после этих опровержений, но не вернулись к внутридневным максимумам $114,43 для Brent и $101,67 для WTI.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 23 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу осталась на прежнем уровне - 14,79% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в понедельник опустилась на 2 базисных пункта - до 15,2% годовых, версии на 3 и 6 месяца понизились на 1 базисный пункт - до 15,76% и 16,57% годовых.