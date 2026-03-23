"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Акрона" с целевой ценой 15351 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

"Акрон" представил сильные финансовые результаты за 4-й квартал и весь 2025 год. Наращивание производства и продаж товарной продукции, дополненное более высокими ценами реализации, позволило компании продемонстрировать сильную динамику ключевых финансовых показателей, - пишет эксперт. - Согласно нашим расчетам, производство товарной продукции "Акрона" по итогам 2026 года составит около 9,4 млн т (против 9,0 млн т в 2025 году)".

При этом рост производства и продаж удачно наложится на скачок мировых цен на удобрения из-за проблем с поставками из стран Персидского залива, обеспечивающих около 16% глобального экспорта удобрений, полагает Данилов.

В то же время аналитик отмечает, что "Акрон" по-прежнему остается самой дорогой российской компанией сектора металлов, добычи и химической промышленности с форвардным EV/EBITDA 2026П 6,8х против "ФосАгро" (4,8х) и отраслевой медианы (4,7х).

