SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, добавив бумаги "Совкомфлота".

Таким образом, в текущую подборку вошли "Совкомфлот", "Ренессанс Страхование", "Ростелеком", МТС-банк, "Озон Фармацевтика", "ЛСР", "Промомед" и "Хэдхантер".

"В конце 2025 года и в начале 2026-го ставки фрахта заметно выросли. Сбои в логистике через Ормузский пролив усилили давление на рынок - для "Совкомфлота" это важно, так как его выручка напрямую зависит от ставок, - отмечают эксперты в комментарии. - В первом квартале 2026 года ставки на танкеры Aframax выросли примерно в полтора раза с начала года, что может поддержать EBITDA и чистую прибыль компании".

