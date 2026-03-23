"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям NextEra Energy с целевой ценой на уровне $87,2 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 5,6%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"После недавнего резкого роста котировок NEE, вызванного увеличением спроса на электроэнергию со стороны дата-центров на фоне ИИ-бума, а также новостями о стратегических сделках по расширению присутствия компании в газовом сегменте, акции скорректировались на 4% и перешли в фазу боковой динамики, - отмечает аналитик Максим Абрамов. - Дальнейший рост сдерживают высокий уровень доходности государственных облигаций США и результаты за последний квартал, оказавшиеся несколько ниже консенсус-прогнозов рынка. На этом фоне мы придерживаемся нейтрального взгляда на акции компании, хотя в случае существенной коррекции бумаги могут стать интересными для покупки".

NextEra Energy - крупнейшая по рыночной стоимости коммунальная компания в США, один из ведущих мировых операторов возобновляемой энергетики.

